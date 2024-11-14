РБК: казахстанские банки увеличили сроки проведения платежей российского бизнеса

Средний срок проведения платежей между Россией и Казахстаном к ноябрю увеличился на 24% по сравнению с июлем и иногда может доходить до двух месяцев. Об этом пишет РБК со ссылкой на финансового директора транспортной компании ПЭК Романа Ромашевского.