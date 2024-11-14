РБК: казахстанские банки увеличили сроки проведения платежей российского бизнеса
По его мнению, казахстанские банки ужесточили комплаенс в отношении переводов из России, запрашивая больше дополнительных документов с данными о компаниях-отправителях и получателях денежных средств, характеристиках товара и подробностях сделки. Информацию об увеличении сроков подтвердили и другие участники рынка.
Управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев считает, что усиление контроля связано с давлением международных санкций и усилением глобальных мер по борьбе с отмыванием денег.
Летом 2023 г. «Ведомости» писали, что российские предприниматели стали сталкиваться с ситуацией, когда банки Казахстана не принимают платежи в рублях. В 2023 г. фиксировались десятки возвратов рублевых платежей со стороны Halyk Bank, Fortebank, RBK bank и Bereke bank. Обычно в качестве объяснения всегда указывается внутренняя политика кредитной организации.