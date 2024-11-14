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РБК: казахстанские банки увеличили сроки проведения платежей российского бизнеса

Ведомости

Средний срок проведения платежей между Россией и Казахстаном к ноябрю увеличился на 24% по сравнению с июлем и иногда может доходить до двух месяцев. Об этом пишет РБК со ссылкой на финансового директора транспортной компании ПЭК Романа Ромашевского.

По его мнению, казахстанские банки ужесточили комплаенс в отношении переводов из России, запрашивая больше дополнительных документов с данными о компаниях-отправителях и получателях денежных средств, характеристиках товара и подробностях сделки. Информацию об увеличении сроков подтвердили и другие участники рынка.

Управляющий партнер адвокатского бюро Nordic Star Андрей Гусев считает, что усиление контроля связано с давлением международных санкций и усилением глобальных мер по борьбе с отмыванием денег.

Летом 2023 г. «Ведомости» писали, что российские предприниматели стали сталкиваться с ситуацией, когда банки Казахстана не принимают платежи в рублях. В 2023 г. фиксировались десятки возвратов рублевых платежей со стороны Halyk Bank, Fortebank, RBK bank и Bereke bank. Обычно в качестве объяснения всегда указывается внутренняя политика кредитной организации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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