ЦБ предоставил системно значимым банкам право увеличить лимиты БКЛ
Банк России предоставил системно значимым банкам право увеличить максимально возможные лимиты безотзывных кредитных линий (БКЛ). Это следует из сообщения регулятора.
Для увеличения лимитов БКЛ кредитные организации могут обратиться к регулятору с соответствующим ходатайством. В ЦБ отметили, что мера вводится в рамках расширения возможности системно значимых банков использовать БКЛ для соблюдения норматива краткосрочной ликвидности.
Обновленные условия предоставления и погашения кредитов в рамках БКЛ начнут действовать с 18 ноября. Кроме того, с 18 ноября по 30 июня 2025 г. будет действовать скорректированный порядок расчета максимально возможных лимитов БКЛ, который допускает открытие такого лимита в пределах графика выхода системно значимых банков на самостоятельное соблюдение норматива краткосрочной ликвидности (НКЛ).
«При увеличении максимально возможного лимита БКЛ, СЗКО [системно значимые кредитные организации] должны будут внести дополнительную плату», – добавили в ЦБ.
«Ведомости» писали, что НКЛ обязаны соблюдать только 13 системно значимых банков – он определяется как отношение высоколиквидных активов (те, которые можно реализовать максимально быстро) к чистым оттокам денежных средств в течение следующих 30 дней. Регулятор скорректирует методику расчета максимально возможного лимита БКЛ, которая позволяет банкам восполнить величину недостатка высоколиквидных активов при расчете норматива ликвидности.
Расчет лимита для соблюдения НКЛ в период до 1 июля 2025 г. предусмотрит возможность получения банками БКЛ в большем объеме. При этом значение НКЛ без БКЛ не должно снижаться ниже 50% до 1 января 2025 г., а с 1 января до 1 июля 2025 г. – ниже 60%.