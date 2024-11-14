ЦБ предоставил системно значимым банкам право увеличить лимиты БКЛ

Расчет лимита для соблюдения НКЛ в период до 1 июля 2025 г. предусмотрит возможность получения банками БКЛ в большем объеме. При этом значение НКЛ без БКЛ не должно снижаться ниже 50% до 1 января 2025 г., а с 1 января до 1 июля 2025 г. – ниже 60%.