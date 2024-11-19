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«Авито» планирует запустить страховое направление

Ведомости

Российский интернет-сервис для размещения объявлений в ближайшее время хочет предложить пользователям возможность страхования, об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на страховом рынке.

В отличие от «Озона» и «Яндекса», компания будет строить работу по принципу продажи специально подобранных продуктов страховщиков. По словам экспертов, благодаря нововведению площадка сможет заработать с помощью посредничества: за размещение услуг специалистов с них будет взиматься налог, а у работников, в свою очередь, появится возможность расширить клиентскую базу. Тем не менее успех такого партнерства будет зависеть от способности классифайда продвигать страховки.

В самом предприятии заявили, что к настоящему времени организация сотрудничает со страховыми компаниями в «Авито Путешествиях», но в «Авито Услугах» на данный момент переговоров со страховыми компаниями пока не было. Там отметили, что фирма «тестирует различные гипотезы по интеграции новых продуктов в сервисы, что будет связано с улучшением клиентского пути и безопасности сделки».

25 апреля «Ведомости» писали о росте продаж смартфонов на маркетплейсах. В I квартале 2024 г. в России на «Авито» было продано 1,9 млн новых мобильных телефонов, что на 31% больше, чем в тот же период 2023 г. На маркетплейсе Ozon продажи смартфонов выросли на 91% в денежном и на 57% в штучном выражении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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