«Авито» планирует запустить страховое направление
Российский интернет-сервис для размещения объявлений в ближайшее время хочет предложить пользователям возможность страхования, об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на два источника на страховом рынке.
В отличие от «Озона» и «Яндекса», компания будет строить работу по принципу продажи специально подобранных продуктов страховщиков. По словам экспертов, благодаря нововведению площадка сможет заработать с помощью посредничества: за размещение услуг специалистов с них будет взиматься налог, а у работников, в свою очередь, появится возможность расширить клиентскую базу. Тем не менее успех такого партнерства будет зависеть от способности классифайда продвигать страховки.
В самом предприятии заявили, что к настоящему времени организация сотрудничает со страховыми компаниями в «Авито Путешествиях», но в «Авито Услугах» на данный момент переговоров со страховыми компаниями пока не было. Там отметили, что фирма «тестирует различные гипотезы по интеграции новых продуктов в сервисы, что будет связано с улучшением клиентского пути и безопасности сделки».
25 апреля «Ведомости» писали о росте продаж смартфонов на маркетплейсах. В I квартале 2024 г. в России на «Авито» было продано 1,9 млн новых мобильных телефонов, что на 31% больше, чем в тот же период 2023 г. На маркетплейсе Ozon продажи смартфонов выросли на 91% в денежном и на 57% в штучном выражении.