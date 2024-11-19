«Авито» планирует запустить страховое направление

В самом предприятии заявили, что к настоящему времени организация сотрудничает со страховыми компаниями в «Авито Путешествиях», но в «Авито Услугах» на данный момент переговоров со страховыми компаниями пока не было. Там отметили, что фирма «тестирует различные гипотезы по интеграции новых продуктов в сервисы, что будет связано с улучшением клиентского пути и безопасности сделки».