НБКИ: выдача кредитных карт сократилась до минимума с начала 2024 года

За октябрь больше всего кредитных карт было выдано в Москве (118 200), Московской области (86 900), Краснодарском крае (63 700), Санкт-Петербурге (61 900) и Ростовской области (54 900). Наибольшая динамика сокращения числа выданных карт среди 30 регионов – лидеров по их выдаче была зафиксирована в Ханты-Мансийском АО (-27,3%), Кемеровской (-24,4%), Тюменской (-21,5%) и Иркутской (-20,9%) областях, а также в Алтайском крае (-20,7%). В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных кредитных карт снизилось на 17,1% и 18,7% соответственно.