НБКИ: выдача кредитных карт сократилась до минимума с начала 2024 года
В октябре этого года выдача кредитных карт сократилась на 21,9%, достигнув 1,58 млн. Об этом сообщили «Ведомостям» в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Это минимальное значение с начала 2024 г.
В январе выдача кредитных карт составила 2,03 млн. При этом по сравнению с сентябрем количество выданных карт в октябре сократилось на 15,9%. В сентябре показатель был на уровне 1,88 млн. Объем лимитов по кредитным картам, выданным в октябре, тоже сократился по сравнению с сентябрем – на 11,3%, достигнув 174,1 млрд руб.
За октябрь больше всего кредитных карт было выдано в Москве (118 200), Московской области (86 900), Краснодарском крае (63 700), Санкт-Петербурге (61 900) и Ростовской области (54 900). Наибольшая динамика сокращения числа выданных карт среди 30 регионов – лидеров по их выдаче была зафиксирована в Ханты-Мансийском АО (-27,3%), Кемеровской (-24,4%), Тюменской (-21,5%) и Иркутской (-20,9%) областях, а также в Алтайском крае (-20,7%). В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных кредитных карт снизилось на 17,1% и 18,7% соответственно.
«Такая динамика, прежде всего, обусловлена жесткой денежно-кредитной политикой регулятора по охлаждению кредитного рынка и введением, в частности, ограничений в отношении показателя долговой нагрузки», – пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
25 октября совет директоров Банка России на заседании решил повысить ключевую ставку сразу на 200 б. п. до 21% годовых. Такого решения ожидали только шесть из 22 опрошенных «Ведомостями» аналитиков, большинство прогнозировали повышение до 20%. Последний раз на 200 б. п. ЦБ поднимал ставку в июле – с 16 до 18% годовых. На заседании совет директоров Банка России рассматривал три варианта: повысить ставку до 20%, до 21% и выше 21%.