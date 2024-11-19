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НБКИ: выдача кредитных карт сократилась до минимума с начала 2024 года

Ведомости

В октябре этого года выдача кредитных карт сократилась на 21,9%, достигнув 1,58 млн. Об этом сообщили «Ведомостям» в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Это минимальное значение с начала 2024 г.

В январе выдача кредитных карт составила 2,03 млн. При этом по сравнению с сентябрем количество выданных карт в октябре сократилось на 15,9%. В сентябре показатель был на уровне 1,88 млн. Объем лимитов по кредитным картам, выданным в октябре, тоже сократился по сравнению с сентябрем – на 11,3%, достигнув 174,1 млрд руб.

За октябрь больше всего кредитных карт было выдано в Москве (118 200), Московской области (86 900), Краснодарском крае (63 700), Санкт-Петербурге (61 900) и Ростовской области (54 900). Наибольшая динамика сокращения числа выданных карт среди 30 регионов – лидеров по их выдаче была зафиксирована в Ханты-Мансийском АО (-27,3%), Кемеровской (-24,4%), Тюменской (-21,5%) и Иркутской (-20,9%) областях, а также в Алтайском крае (-20,7%). В Москве и Санкт-Петербурге количество выданных кредитных карт снизилось на 17,1% и 18,7% соответственно.

«Такая динамика, прежде всего, обусловлена жесткой денежно-кредитной политикой регулятора по охлаждению кредитного рынка и введением, в частности, ограничений в отношении показателя долговой нагрузки», – пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

25 октября совет директоров Банка России на заседании решил повысить ключевую ставку сразу на 200 б. п. до 21% годовых. Такого решения ожидали только шесть из 22 опрошенных «Ведомостями» аналитиков, большинство прогнозировали повышение до 20%. Последний раз на 200 б. п. ЦБ поднимал ставку в июле – с 16 до 18% годовых. На заседании совет директоров Банка России рассматривал три варианта: повысить ставку до 20%, до 21% и выше 21%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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