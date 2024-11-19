ЦБ обновляет требования к иностранным депозитариям с 2025 года

Если у контрагента российского депозитария нет такого статуса, то он должен обеспечивать равенство количества ценных бумаг, которые он отражает на счете российского депозитария, и количества таких же активов, которые учитываются в его интересах на счете организации в вышестоящем иностранном учетном институте. Также законодательство зарубежного государства не должно предусматривать включение активов на счете российского депозитария в конкурсную массу учетной организации в случае банкротства.