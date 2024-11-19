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ЦБ обновляет требования к иностранным депозитариям с 2025 года

Ведомости

Банк России с 1 января 2025 г. вводит новые критерии, которым должны соответствовать иностранные организации, осуществляющие учет прав на ценные бумаги, говорится в сообщении регулятора.

В частности, отечественные депозитарии при выборе организации за рубежом, где они будут учитывать иностранные бумаги, должны обращать внимание на ее статус или правила предоставления услуг. ЦБ также разрешает открывать счета в иностранной организации, если она является либо центральным депозитарием, либо международной централизованной системой учета прав на ценные бумаги или осуществляет расчеты по ценным бумагам по результатам биржевых торгов.

Если у контрагента российского депозитария нет такого статуса, то он должен обеспечивать равенство количества ценных бумаг, которые он отражает на счете российского депозитария, и количества таких же активов, которые учитываются в его интересах на счете организации в вышестоящем иностранном учетном институте. Также законодательство зарубежного государства не должно предусматривать включение активов на счете российского депозитария в конкурсную массу учетной организации в случае банкротства.

Согласно сообщению, также расширяется георграфическая юрисдикция, где зарегистрированы учетные институты, с которыми российские депозитарии могут сотрудничать. Перечень государств дополнили страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Южной Америки, Ближнего Востока. При этом членство учетного института в международных ассоциациях теперь не является одним из критериев выбора.

В начале февраля стало известно, что за последние два года в реестре иностранных депозитариев появилось 11 новых участников. Как сообщали «Ведомости», это ощутимый прирост, потому что список все предшествующие годы пополнялся на 1–2 игроков. В реестр ЦБ входят зарегистрированные за рубежом депозитарии, с помощью которых иностранные эмитенты могут первично или вторично размещать свои акции в России, а российские – выпускать депозитарные расписки.

Список пополнился в основном участниками из дружественных стран. Больше всего игроков пришло из арабского контура. ЦБ зарегистрировал четыре депозитария из ОАЭ и один из Омана. Например, «Первый банк Абу-Даби» (First Abu Dhabi Bank, FAB).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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