ЦБ обновляет требования к иностранным депозитариям с 2025 года
Банк России с 1 января 2025 г. вводит новые критерии, которым должны соответствовать иностранные организации, осуществляющие учет прав на ценные бумаги, говорится в сообщении регулятора.
В частности, отечественные депозитарии при выборе организации за рубежом, где они будут учитывать иностранные бумаги, должны обращать внимание на ее статус или правила предоставления услуг. ЦБ также разрешает открывать счета в иностранной организации, если она является либо центральным депозитарием, либо международной централизованной системой учета прав на ценные бумаги или осуществляет расчеты по ценным бумагам по результатам биржевых торгов.
Если у контрагента российского депозитария нет такого статуса, то он должен обеспечивать равенство количества ценных бумаг, которые он отражает на счете российского депозитария, и количества таких же активов, которые учитываются в его интересах на счете организации в вышестоящем иностранном учетном институте. Также законодательство зарубежного государства не должно предусматривать включение активов на счете российского депозитария в конкурсную массу учетной организации в случае банкротства.
Согласно сообщению, также расширяется георграфическая юрисдикция, где зарегистрированы учетные институты, с которыми российские депозитарии могут сотрудничать. Перечень государств дополнили страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Южной Америки, Ближнего Востока. При этом членство учетного института в международных ассоциациях теперь не является одним из критериев выбора.
В начале февраля стало известно, что за последние два года в реестре иностранных депозитариев появилось 11 новых участников. Как сообщали «Ведомости», это ощутимый прирост, потому что список все предшествующие годы пополнялся на 1–2 игроков. В реестр ЦБ входят зарегистрированные за рубежом депозитарии, с помощью которых иностранные эмитенты могут первично или вторично размещать свои акции в России, а российские – выпускать депозитарные расписки.
Список пополнился в основном участниками из дружественных стран. Больше всего игроков пришло из арабского контура. ЦБ зарегистрировал четыре депозитария из ОАЭ и один из Омана. Например, «Первый банк Абу-Даби» (First Abu Dhabi Bank, FAB).