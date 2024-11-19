У некоторых клиентов МТС-банка возникли проблемы со входом в приложение

13 июня «Ведомости» писали о самой серьезной за год DDoS-атаке, которой подверглась компания МТС. Злоумышленники действовали сразу из пяти стран с 20 000 устройств. В течение двух часов хакеры атаковали сеть широкополосного доступа в интернет фирмы из Польши, Турции, Эквадора, Испании и Китая. Они были нацелены на более чем 500 IP-адресов оператора. Мощность взлома составила 207 гигабит в секунду, на границе сети показатель мог достигать нескольких терабит.