У некоторых клиентов МТС-банка возникли проблемы со входом в приложение
Некоторые пользователи МТС-банка не смогли воспользоваться приложением предположительно из-за сбоя, следует из данных портала Downdetector.
У одних клиентов проблема связана со входом: при вводе кода доступа в приложении возникает уведомление, что «произошла ошибка». У других – исчезают данные при входе в личный кабинет, а также всплывает сообщение следующего содержания: «Могут быть неполадки с приложением. Уже исправляем».
Активные жалобы клиентов на неудовлетворительное качество работы приложения банка начали поступать приблизительно с 11:00 мск. У клиентов не было возможности зайти на площадку и перевести деньги или оплатить счет.
13 июня «Ведомости» писали о самой серьезной за год DDoS-атаке, которой подверглась компания МТС. Злоумышленники действовали сразу из пяти стран с 20 000 устройств. В течение двух часов хакеры атаковали сеть широкополосного доступа в интернет фирмы из Польши, Турции, Эквадора, Испании и Китая. Они были нацелены на более чем 500 IP-адресов оператора. Мощность взлома составила 207 гигабит в секунду, на границе сети показатель мог достигать нескольких терабит.