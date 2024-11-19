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У некоторых клиентов МТС-банка возникли проблемы со входом в приложение

Ведомости

Некоторые пользователи МТС-банка не смогли воспользоваться приложением предположительно из-за сбоя, следует из данных портала Downdetector.

У одних клиентов проблема связана со входом: при вводе кода доступа в приложении возникает уведомление, что «произошла ошибка». У других – исчезают данные при входе в личный кабинет, а также всплывает сообщение следующего содержания: «Могут быть неполадки с приложением. Уже исправляем».

Активные жалобы клиентов на неудовлетворительное качество работы приложения банка начали поступать приблизительно с 11:00 мск. У клиентов не было возможности зайти на площадку и перевести деньги или оплатить счет.

13 июня «Ведомости» писали о самой серьезной за год DDoS-атаке, которой подверглась компания МТС. Злоумышленники действовали сразу из пяти стран с 20 000 устройств. В течение двух часов хакеры атаковали сеть широкополосного доступа в интернет фирмы из Польши, Турции, Эквадора, Испании и Китая. Они были нацелены на более чем 500 IP-адресов оператора. Мощность взлома составила 207 гигабит в секунду, на границе сети показатель мог достигать нескольких терабит.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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