Газпромбанк сообщил о проблемах с картами Union Pay за рубежом
Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил о проблемах с картами Union Pay за рубежом, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение банка пользователям.
Кредитная организация порекомендовала использовать наличный расчет. 21 ноября минфин США включил в санкционный список Газпромбанк, БКС-банк, Банк Дом.РФ и несколько десятков других финансовых организаций в России. Санкции американского ведомства также коснулись первых зампредов Банка России Владимира Чистюхина и Дмитрия Тулина. В общей сложности ограничения коснулись около 100 физических и юридических лиц.
Упоминание Газпромбанка в заявлении минфина США не влияет на работу, заявили тогда в кредитной организации. Операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны в офисах, банкоматах и других каналах обслуживания. «Все карты нашего банка, в том числе иностранных платежных систем, продолжат работать на предприятиях торговли и услуг, а также в банкоматах на всей территории», – говорилось в сообщении Газпромбанка.
После начала спецоперации на Украине Евросоюз отключил от международной системы передачи финансовых сообщений SWIFT ряд крупнейших банков России. С 1 октября 2023 г. ЦБ обязал банки использовать только отечественные сервисы и финансовую инфраструктуру при переводах средств внутри страны. Регулятор тогда сообщил, что информацию по таким операциям теперь необходимо будет передавать через собственные банковские системы или сервисы сторонних российских компаний, а также СПФС.
СПФС появилась в 2014 г. во время первой санкционной волны после присоединения Крыма и разговоров о возможном отключении России от SWIFT. В начале января ЦБ сообщал, что СПФС насчитывает 159 нерезидентов из 20 стран.
20 ноября представитель переходной команды избранного президента США Дональда Трампа сообщил ТАСС, что он может отменить или смягчить часть американских санкций в отношении России в случае урегулирования конфликта на Украине. По словам источника агентства, новая администрация США во главе с Трампом намерена использовать «кнуты и пряники» как для России, так и для Украины.