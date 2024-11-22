Газпромбанк сообщил о проблемах с картами Union Pay за рубежом

Упоминание Газпромбанка в заявлении минфина США не влияет на работу, заявили тогда в кредитной организации. Операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны в офисах, банкоматах и других каналах обслуживания. «Все карты нашего банка, в том числе иностранных платежных систем, продолжат работать на предприятиях торговли и услуг, а также в банкоматах на всей территории», – говорилось в сообщении Газпромбанка.