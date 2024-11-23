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ТАСС: карты UnionPay от Газпромбанка не работают в ряде стран

Ведомости

Карты Газпромбанка с платежной системой UnionPay перестали работать в Индии, Аргентине и других странах. Об этом пишет ТАСС.

Банкоматы перестали принимать карты в Египте, Южной Корее, ЮАР, Узбекистане, Тунисе, Казахстане, Германии, во Вьетнаме и др.

Днем 23 ноября ТАСС писал, что карты Газпромбанка с системой UnionPay перестали принимать банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Банкоматы эмиратских кредитных организаций указывают на техническую ошибку при попытке воспользоваться картой.

21 ноября Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США ввело санкции против Газпромбанка. Санкции в том числе введены против отделений Газпромбанка в Швейцарии, Южной Африке, Гонконге, Люксембурге и двух подразделений компании на Кипре.

На следующий день, 22 ноября, банк объявил, что отменит льготное снятие наличных с кредитных карт UnionPay. С 26 ноября 2024 г. комиссия за снятие будет составлять 5,9% и 590 руб. Она распространяется на выдачу наличных в банкоматах и пунктах выдачи валюты банка.

Помимо Газпромбанка реестр пополнили БКС-банк, банк «Центрокредит», Дом.РФ, банк «Агророс», «Сургутинвестнефть», «ББР банк», Энерготрансбанк, «Фора-банк», банк «Кремлевский», банк «Синара», банк «Итуруп», АО «Депозитарная компания Регион», АО «Независимый специализированный депозитарий» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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