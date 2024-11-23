ТАСС: карты UnionPay от Газпромбанка не работают в ряде стран
Карты Газпромбанка с платежной системой UnionPay перестали работать в Индии, Аргентине и других странах. Об этом пишет ТАСС.
Банкоматы перестали принимать карты в Египте, Южной Корее, ЮАР, Узбекистане, Тунисе, Казахстане, Германии, во Вьетнаме и др.
Днем 23 ноября ТАСС писал, что карты Газпромбанка с системой UnionPay перестали принимать банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Банкоматы эмиратских кредитных организаций указывают на техническую ошибку при попытке воспользоваться картой.
21 ноября Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США ввело санкции против Газпромбанка. Санкции в том числе введены против отделений Газпромбанка в Швейцарии, Южной Африке, Гонконге, Люксембурге и двух подразделений компании на Кипре.
На следующий день, 22 ноября, банк объявил, что отменит льготное снятие наличных с кредитных карт UnionPay. С 26 ноября 2024 г. комиссия за снятие будет составлять 5,9% и 590 руб. Она распространяется на выдачу наличных в банкоматах и пунктах выдачи валюты банка.