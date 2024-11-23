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Банки ОАЭ прекратили обслуживание карт UnionPay от Газпромбанка

Ведомости

Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) прекратили обслуживать банковские карты платежной системы UnionPay от Газпромбанка, пишет ТАСС.

Банкоматы эмиратских кредитных организаций указывают на техническую ошибку при попытке воспользоваться картой. Также сообщается, что карта неактивна или заблокирована.

21 ноября Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США ввело санкции против Газпромбанка. Санкции в том числе введены против отделений Газпромбанка в Швейцарии, Южной Африке, Гонконге, Люксембурге и двух подразделений компании на Кипре.

После введения санкций в Газпромбанке заявили, что ограничения не повлияют на его работу, но вечером 21 октября кредитная организация зафиксировала трудности в работе карт UnionPay за рубежом.

22 ноября банк объявил, что отменит льготное снятие наличных с кредитных карт UnionPay. С 26 ноября 2024 г. комиссия за снятие будет составлять 5,9% и 590 руб. Она распространяется на выдачу наличных в банкоматах и пунктах выдачи валюты банка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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