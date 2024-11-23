Банки ОАЭ прекратили обслуживание карт UnionPay от Газпромбанка
Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) прекратили обслуживать банковские карты платежной системы UnionPay от Газпромбанка, пишет ТАСС.
Банкоматы эмиратских кредитных организаций указывают на техническую ошибку при попытке воспользоваться картой. Также сообщается, что карта неактивна или заблокирована.
21 ноября Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США ввело санкции против Газпромбанка. Санкции в том числе введены против отделений Газпромбанка в Швейцарии, Южной Африке, Гонконге, Люксембурге и двух подразделений компании на Кипре.
После введения санкций в Газпромбанке заявили, что ограничения не повлияют на его работу, но вечером 21 октября кредитная организация зафиксировала трудности в работе карт UnionPay за рубежом.
22 ноября банк объявил, что отменит льготное снятие наличных с кредитных карт UnionPay. С 26 ноября 2024 г. комиссия за снятие будет составлять 5,9% и 590 руб. Она распространяется на выдачу наличных в банкоматах и пунктах выдачи валюты банка.