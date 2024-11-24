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Из App Store пропало приложение Газпромбанка

Установленное ранее приложение работает в прежнем режиме
Ведомости

Из магазина App Store для мобильных устройств на базе операционных систем iOS пропало приложение Газпромбанка, который на этой неделе попал под американские санкции. На сайте кредитной организации сообщается, что приложение временно недоступно.

В Газпромбанке отметили, что установленное ранее приложение работает в прежнем режиме, а все его функции и сервисы доступны в полном объеме. Там призвали не удалять приложение, поскольку App Store скачать его снова пока не получится. Газпромбанк также предлагает воспользоваться сервисами через интернет-банк.

«РИА Новости» также пишет, что приложение Газпромбанка с 24 ноября перестало работать на iPhone в Турции. 

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США на этой неделе ввело санкции против Газпромбанка. 22 ноября банк предупредил об отмене льготного снятия наличных с кредитных карт UnionPay. 23 ноября ТАСС писал, что карты российского банка с платежной системой UnionPay перестали работать в ОАЭ, Индии, Аргентине, Египте, Южной Корее, ЮАР, Узбекистане, Тунисе, Казахстане, Германии, во Вьетнаме и др. На следующий день стало известно о проблемах с выдачей наличных с карт UnionPay, выпущенных Газпромбанком, банкоматами крупнейших китайских банков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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