Из App Store пропало приложение Газпромбанка

Из App Store пропало приложение ГазпромбанкаУстановленное ранее приложение работает в прежнем режиме
Из магазина App Store для мобильных устройств на базе операционных систем iOS пропало приложение Газпромбанка, который на этой неделе попал под американские санкции. На сайте кредитной организации сообщается, что приложение временно недоступно.
В Газпромбанке отметили, что установленное ранее приложение работает в прежнем режиме, а все его функции и сервисы доступны в полном объеме. Там призвали не удалять приложение, поскольку App Store скачать его снова пока не получится. Газпромбанк также предлагает воспользоваться сервисами через интернет-банк.
«РИА Новости» также пишет, что приложение Газпромбанка с 24 ноября перестало работать на iPhone в Турции.
Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США на этой неделе ввело санкции против Газпромбанка. 22 ноября банк предупредил об отмене льготного снятия наличных с кредитных карт UnionPay. 23 ноября ТАСС писал, что карты российского банка с платежной системой UnionPay перестали работать в ОАЭ, Индии, Аргентине, Египте, Южной Корее, ЮАР, Узбекистане, Тунисе, Казахстане, Германии, во Вьетнаме и др. На следующий день стало известно о проблемах с выдачей наличных с карт UnionPay, выпущенных Газпромбанком, банкоматами крупнейших китайских банков.