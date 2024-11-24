Из App Store пропало приложение Газпромбанка

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США на этой неделе ввело санкции против Газпромбанка. 22 ноября банк предупредил об отмене льготного снятия наличных с кредитных карт UnionPay. 23 ноября ТАСС писал, что карты российского банка с платежной системой UnionPay перестали работать в ОАЭ, Индии, Аргентине, Египте, Южной Корее, ЮАР, Узбекистане, Тунисе, Казахстане, Германии, во Вьетнаме и др. На следующий день стало известно о проблемах с выдачей наличных с карт UnionPay, выпущенных Газпромбанком, банкоматами крупнейших китайских банков.