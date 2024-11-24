Крупные банки КНР перестали выдавать наличные с карт UnionPay Газпромбанка

Крупные банки КНР перестали выдавать наличные с карт UnionPay ГазпромбанкаДо этого карты перестали работать в ОАЭ, Индии, Аргентине, Египте, Южной Корее и других странах
Банкоматы крупнейших китайских банков больше не выдают наличные с карт UnionPay, выпущенных Газпромбанком, на экране банкоматов появляется сообщение о невозможности провести транзакцию, передает ТАСС. Российский банк ранее на этой неделе попал под санкции США.
По данным агентства, снять средства не удается в банках КНР Bank of China, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China и Agricultural Bank of China.
23 ноября ТАСС сообщил, что карты Газпромбанка с платежной системой UnionPay перестали работать в ОАЭ, Индии, Аргентине, Египте, Южной Корее, ЮАР, Узбекистане, Тунисе, Казахстане, Германии, во Вьетнаме и др.
Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США на этой неделе ввело санкции против Газпромбанка. Санкции в том числе введены против отделений банка в Швейцарии, Южной Африке, Гонконге, Люксембурге и двух подразделений компании на Кипре. На следующий день, 22 ноября, банк объявил, что отменит льготное снятие наличных с кредитных карт UnionPay. С 26 ноября 2024 г. комиссия за снятие будет составлять 5,9% и 590 руб. Она распространяется на выдачу наличных в банкоматах и пунктах выдачи валюты банка.