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Крупные банки КНР перестали выдавать наличные с карт UnionPay Газпромбанка

До этого карты перестали работать в ОАЭ, Индии, Аргентине, Египте, Южной Корее и других странах
Ведомости

Банкоматы крупнейших китайских банков больше не выдают наличные с карт UnionPay, выпущенных Газпромбанком, на экране банкоматов появляется сообщение о невозможности провести транзакцию, передает ТАСС. Российский банк ранее на этой неделе попал под санкции США.

По данным агентства, снять средства не удается в банках КНР Bank of China, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China и Agricultural Bank of China.

23 ноября ТАСС сообщил, что карты Газпромбанка с платежной системой UnionPay перестали работать в ОАЭ, Индии, Аргентине, Египте, Южной Корее, ЮАР, Узбекистане, Тунисе, Казахстане, Германии, во Вьетнаме и др.

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США на этой неделе ввело санкции против Газпромбанка. Санкции в том числе введены против отделений банка в Швейцарии, Южной Африке, Гонконге, Люксембурге и двух подразделений компании на Кипре. На следующий день, 22 ноября, банк объявил, что отменит льготное снятие наличных с кредитных карт UnionPay. С 26 ноября 2024 г. комиссия за снятие будет составлять 5,9% и 590 руб. Она распространяется на выдачу наличных в банкоматах и пунктах выдачи валюты банка.

Помимо Газпромбанка реестр пополнили БКС-банк, банк «Центрокредит», Дом.РФ, банк «Агророс», «Сургутинвестнефть», «ББР банк», Энерготрансбанк, «Фора-банк», банк «Кремлевский», банк «Синара», банк «Итуруп», АО «Депозитарная компания Регион», АО «Независимый специализированный депозитарий» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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