Крупные банки КНР перестали выдавать наличные с карт UnionPay Газпромбанка

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) минфина США на этой неделе ввело санкции против Газпромбанка. Санкции в том числе введены против отделений банка в Швейцарии, Южной Африке, Гонконге, Люксембурге и двух подразделений компании на Кипре. На следующий день, 22 ноября, банк объявил, что отменит льготное снятие наличных с кредитных карт UnionPay. С 26 ноября 2024 г. комиссия за снятие будет составлять 5,9% и 590 руб. Она распространяется на выдачу наличных в банкоматах и пунктах выдачи валюты банка.