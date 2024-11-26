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Прибыль российского банковского сектора в октябре выросла до 348 млрд рублей

Ведомости

В октябре прибыль российского банковского сектора достигла 348 млрд руб., что почти на 4% выше, чем в сентябре, когда она составляла 336 млрд руб. Это следует из опубликованных Банком России материалов.

«Результат в значительной степени поддержали крупные разовые доходы отдельных банков: без них прибыль была бы около 260 млрд руб., что почти на четверть ниже, чем в сентябре», – говорится в материале о развитии банковского сектора РФ в октябре 2024 г.

Значимая часть чистой прибыли – около 114 млрд руб. – по-прежнему приходится на неосновные доходы. В октябре это – доходы от переоценки инвестиций у отдельных банков.

C учетом отрицательной переоценки ценных бумаг и субординированных кредитов, отражаемых напрямую в капитале, общий финансовый результат сектора составил всего 77 млрд руб., в сентябре было 208 млрд руб.

В предыдущем отчете Центробанка о развитии банковского сектора говорилось, что прибыль банков в России по итогам сентября снизилась на 23% по отношению к августу 2024 г., составив 336 млрд руб. В августе прибыль банковского сектора составила 433 млрд руб., доходность капитала уменьшилась на 8,4% – с 35,4% в августе до 27% в сентябре. Показатель снизился на 50 млрд руб. за счет роста отчислений, в основном по кредитам. В связи с переоценкой иностранной валюты у банков в два раза снизились доходы в части неосновной прибыли, с 136 млрд руб. до 68 млрд. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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