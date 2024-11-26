Прибыль российского банковского сектора в октябре выросла до 348 млрд рублей

В предыдущем отчете Центробанка о развитии банковского сектора говорилось, что прибыль банков в России по итогам сентября снизилась на 23% по отношению к августу 2024 г., составив 336 млрд руб. В августе прибыль банковского сектора составила 433 млрд руб., доходность капитала уменьшилась на 8,4% – с 35,4% в августе до 27% в сентябре. Показатель снизился на 50 млрд руб. за счет роста отчислений, в основном по кредитам. В связи с переоценкой иностранной валюты у банков в два раза снизились доходы в части неосновной прибыли, с 136 млрд руб. до 68 млрд.