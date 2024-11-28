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Банк России повысил курсы доллара и евро на 29 ноября

Ведомости

Банк России повысил официальные курсы доллара США и евро на 29 ноября, сообщается на сайте регулятора.

Стоимость доллара увеличится почти на 1,57 руб. и составит 109,5782 руб. Курс евро станет больше сразу на 3,05 руб., достигнув 116,1410 руб.

27 ноября к 16:10 мск курс доллара на международном валютном рынке Forex впервые с марта 2022 г. превысил 114 руб. Курс евро в тот день также прибавил в цене почти 8,9%, на аналогичное время цена покупки валюты составляла 120 руб. По данным на 18:00 мск 28 ноября стоимость доллара на Forex опустилась до 108 руб., а евро – до 114 руб.

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам своего визита в Казахстан 28 ноября заявил, что ситуация с курсом рубля находится «под контролем» и «оснований для паники точно нет».

Ослабление российской валюты может повлиять на инфляцию и, соответственно, решение ЦБ по ключевой ставке на очередном заседании совета директоров. Опрошенные «Ведомостями» эксперты не исключают, что к концу года курс рубля относительно доллара может вернуться к двузначным уровням.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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