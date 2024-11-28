Банк России повысил курсы доллара и евро на 29 ноября
Банк России повысил официальные курсы доллара США и евро на 29 ноября, сообщается на сайте регулятора.
Стоимость доллара увеличится почти на 1,57 руб. и составит 109,5782 руб. Курс евро станет больше сразу на 3,05 руб., достигнув 116,1410 руб.
27 ноября к 16:10 мск курс доллара на международном валютном рынке Forex впервые с марта 2022 г. превысил 114 руб. Курс евро в тот день также прибавил в цене почти 8,9%, на аналогичное время цена покупки валюты составляла 120 руб. По данным на 18:00 мск 28 ноября стоимость доллара на Forex опустилась до 108 руб., а евро – до 114 руб.
Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам своего визита в Казахстан 28 ноября заявил, что ситуация с курсом рубля находится «под контролем» и «оснований для паники точно нет».
Ослабление российской валюты может повлиять на инфляцию и, соответственно, решение ЦБ по ключевой ставке на очередном заседании совета директоров. Опрошенные «Ведомостями» эксперты не исключают, что к концу года курс рубля относительно доллара может вернуться к двузначным уровням.