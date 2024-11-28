Банк России повысил курсы доллара и евро на 29 ноября

27 ноября к 16:10 мск курс доллара на международном валютном рынке Forex впервые с марта 2022 г. превысил 114 руб. Курс евро в тот день также прибавил в цене почти 8,9%, на аналогичное время цена покупки валюты составляла 120 руб. По данным на 18:00 мск 28 ноября стоимость доллара на Forex опустилась до 108 руб., а евро – до 114 руб.