Инвестор из Москвы выиграл бесплатную подписку на машину в рамках конкурса ВТБ
В первом квизе участники конкурса должны были ответить на 30 вопросов в Telegram-канале. Затем 10 финалистов последовательно и в одно и то же время отвечали еще на 10 вопросов максимальной сложности за 20 минут. Победителем стал частный инвестор из Москвы.
Инвестор получил бесплатную годовую подписку на седан. Автомобиль имеет страховку с полным обслуживанием, включающим техосмотр, консьерж-сервис, помощь на дороге 24/7 и др. Через год клиент ВТБ сможет продлить подписку на стандартных условиях или выкупить автомобиль.
Генеральный директор «ВТБ Авто» Сергей Медынский рассказал, что сервис по покупке и подписке на автомобили остается «одним из основных игроков на рынке долгосрочной аренды автомобилей». «Решение всех проблем с машиной мы берем на себя, клиенту остается только заправлять полностью готовую к езде по российским дорогам машину», – сказал Медынский.
Форум «Россия зовет!» проходит с 4 по 5 декабря в Центре международной торговли в Москве. В рамках мероприятий участники обсуждают ключевые макроэкономические тренды, варианты развития и укрепления финансового суверенитета страны, поиск новых возможностей партнерства.