Инвестор из Москвы выиграл бесплатную подписку на машину в рамках конкурса ВТБ

В первом квизе участники конкурса должны были ответить на 30 вопросов в Telegram-канале. Затем 10 финалистов последовательно и в одно и то же время отвечали еще на 10 вопросов максимальной сложности за 20 минут. Победителем стал частный инвестор из Москвы.