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Инвестор из Москвы выиграл бесплатную подписку на машину в рамках конкурса ВТБ

Ведомости

Клиент ВТБ выиграл годовую подписку на седан бизнес-класса за более чем 2,3 млн руб. в рамках интеллектуального квиза в честь Дня частного инвестора на инвестфоруме ВТБ «Россия зовет!» от «ВТБ Авто» и «ВТБ Мои инвестиции». «Ведомости» обратили внимание, что речь идет об автомобиле марки Honqi.

В первом квизе участники конкурса должны были ответить на 30 вопросов в Telegram-канале. Затем 10 финалистов последовательно и в одно и то же время отвечали еще на 10 вопросов максимальной сложности за 20 минут. Победителем стал частный инвестор из Москвы. 

Инвестор получил бесплатную годовую подписку на седан. Автомобиль имеет страховку с полным обслуживанием, включающим техосмотр, консьерж-сервис, помощь на дороге 24/7 и др. Через год клиент ВТБ сможет продлить подписку на стандартных условиях или выкупить автомобиль.

Генеральный директор «ВТБ Авто» Сергей Медынский рассказал, что сервис по покупке и подписке на автомобили остается «одним из основных игроков на рынке долгосрочной аренды автомобилей». «Решение всех проблем с машиной мы берем на себя, клиенту остается только заправлять полностью готовую к езде по российским дорогам машину», – сказал Медынский.

Форум «Россия зовет!» проходит с 4 по 5 декабря в Центре международной торговли в Москве. В рамках мероприятий участники обсуждают ключевые макроэкономические тренды, варианты развития и укрепления финансового суверенитета страны, поиск новых возможностей партнерства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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