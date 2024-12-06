В ЦБ заявили об отсутствии уверенности в точном снижении ставки в 2025 году

Евразийский банк развития (ЕАБР) в макроэкономическом прогнозе на 2025–2027 гг. сообщил, что ЦБ может повысить ключевую ставку на последнем в году заседании с 21% годовых до 23%. Как утверждают аналитики ЕАБР, повышение связано с «проинфляционным сценарием», которого придерживаются в ЦБ. «Высокая инерционность инфляционных процессов и возможное усиление инфляции на фоне роста расходов бюджета требуют проведения более жесткой денежно-кредитной политики», – сообщил ЕАБР.