В ЦБ заявили об отсутствии уверенности в точном снижении ставки в 2025 году
Уверенности в точном снижении ключевой ставки со стороны Центробанка в 2025 г. быть не может, надо следить за отклонением экономики от прогноза, заявил советник главы регулятора Кирилл Тремасов.
По словам Тремасова, с большой вероятностью инфляция по итогам года превысит официальный прогноз Центробанка в 8–8,5%. По мнению советника, инфляция может пересечь отметку в 9% и в текущем году.
Евразийский банк развития (ЕАБР) в макроэкономическом прогнозе на 2025–2027 гг. сообщил, что ЦБ может повысить ключевую ставку на последнем в году заседании с 21% годовых до 23%. Как утверждают аналитики ЕАБР, повышение связано с «проинфляционным сценарием», которого придерживаются в ЦБ. «Высокая инерционность инфляционных процессов и возможное усиление инфляции на фоне роста расходов бюджета требуют проведения более жесткой денежно-кредитной политики», – сообщил ЕАБР.
4 декабря председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что совет директоров Центробанка может увеличить ключевую ставку на заседании 20 декабря, но обратила внимание на то, что это не предопределено.