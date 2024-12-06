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В ЦБ заявили об отсутствии уверенности в точном снижении ставки в 2025 году

Ведомости

Уверенности в точном снижении ключевой ставки со стороны Центробанка в 2025 г. быть не может, надо следить за отклонением экономики от прогноза, заявил советник главы регулятора Кирилл Тремасов.

По словам Тремасова, с большой вероятностью инфляция по итогам года превысит официальный прогноз Центробанка в 8–8,5%. По мнению советника, инфляция может пересечь отметку в 9% и в текущем году.

Евразийский банк развития (ЕАБР) в макроэкономическом прогнозе на 2025–2027 гг. сообщил, что ЦБ может повысить ключевую ставку на последнем в году заседании с 21% годовых до 23%. Как утверждают аналитики ЕАБР, повышение связано с «проинфляционным сценарием», которого придерживаются в ЦБ. «Высокая инерционность инфляционных процессов и возможное усиление инфляции на фоне роста расходов бюджета требуют проведения более жесткой денежно-кредитной политики», – сообщил ЕАБР.

4 декабря председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что совет директоров Центробанка может увеличить ключевую ставку на заседании 20 декабря, но обратила внимание на то, что это не предопределено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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