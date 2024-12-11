Курс доллара на Forex снова поднялся выше 108 рублей
Курс доллара на международном рынке Forex пересек отметку в 108 руб., поднявшись за торги 11 декабря в цене более чем на 4 руб. По состоянию на 16:20 мск цена доллара составила 108,4 руб., свидетельствуют данные ICE.
Как отмечает ФГ «Финам» со ссылкой на слова старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк, на следующей неделе при отсутствии новых шоков курс доллара, вероятно, стабилизируется в коридоре 100–105 руб., китайского юаня – 13,5–14,5 руб. Пр этом, как пишет экономист, автор Telegram-канала «Китайская угроза» Никита Митрофанов, рубль будет оставаться волатильным, так как после проведения расчетов за нефть и газ поддержка рубля прекращается.
«А так как фактической валюты внутри системы меньше, а спрос на нее не изменен, рубль будет слабеть. Затем, в конце месяца во время налогового периода, уже все те, у кого есть доступ к валютным доходам, будут менять выручки на рубли для оплаты налогов и зарплат, и, соответственно, у рубля снова будет поддержка», – заключил Митрофанов.
6 декабря курс долллара на международном рынке опускался ниже 100 руб. Тогда же Банк России установил официальный курс американского доллара на 6 декабря на уровне 103,38 руб. (снижение на 0,85 руб.). Евро установлен на уровне 109,78 руб. (снижение на 0,42 руб.), китайский юань – 14,14 руб. (снижение на 0,12 руб.).
Это произошло на фоне того, что президент России Владимир Путин 5 декабря подписал указ, согласно которому Газпромбанк продолжает оставаться единственным уполномоченным банком, через который осуществляются расчеты за поставку природного газа иностранными покупателями из недружественных стран или иностранными покупателями, осуществляющими поставку природного газа в недружественные страны (далее иностранные покупатели).