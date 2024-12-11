Курс доллара на Forex снова поднялся выше 108 рублей

«А так как фактической валюты внутри системы меньше, а спрос на нее не изменен, рубль будет слабеть. Затем, в конце месяца во время налогового периода, уже все те, у кого есть доступ к валютным доходам, будут менять выручки на рубли для оплаты налогов и зарплат, и, соответственно, у рубля снова будет поддержка», – заключил Митрофанов.