ВТБ запустил онлайн-переводы по номеру карты с зачислением драмов в Армению

«Пользователи уже получили возможность отправлять средства в большинство стран СНГ, а теперь они могут переводить средства на любую банковскую карту в Армению. Курс конвертации при переводе средств будет одним из самых выгодных на рынке», – заверил начальник управления «Переводы» департамента транзакционного розничного бизнеса банка Алексей Хранилов.