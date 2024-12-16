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ВТБ запустил онлайн-переводы по номеру карты с зачислением драмов в Армению

Ведомости

ВТБ запустил сервис мгновенных переводов для розничных клиентов по номеру карты с зачислением армянских драмов в Армении. Об этом сообщили «Ведомостям» в кредитно-финансовой организации.

«Пользователи уже получили возможность отправлять средства в большинство стран СНГ, а теперь они могут переводить средства на любую банковскую карту в Армению. Курс конвертации при переводе средств будет одним из самых выгодных на рынке», – заверил начальник управления «Переводы» департамента транзакционного розничного бизнеса банка Алексей Хранилов.

Комиссия за перевод от 50 руб. будет составлять 0,5%, диапазон суммы перевода – от 100 до 100 000 руб. за одну операцию. Перевод доступен клиентам в интернет-банке и обновленной версии приложения ВТБ.

21 ноября ВТБ запустил сервис мгновенных переводов по номеру карты в Казахстан. В обновление вошли новые услуги, позволяющие перевести рубли с последующей автоматической конвертацией в национальную валюту страны тенге. Комиссия за перевод от 50 руб. составила 0,5%, диапазон суммы перевода за одну операцию – от 100 до 200 000 руб.

По данным банка, за 9 месяцев 2024 г. клиенты кредитно-финансовой организации провели более 1,3 млн трансграничных переводов в дружественные страны: это в семь раз превышает показатели 2023 г. Общая сумма таких операций составила 33 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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