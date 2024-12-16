ВТБ запустил онлайн-переводы по номеру карты с зачислением драмов в Армению
ВТБ запустил сервис мгновенных переводов для розничных клиентов по номеру карты с зачислением армянских драмов в Армении. Об этом сообщили «Ведомостям» в кредитно-финансовой организации.
«Пользователи уже получили возможность отправлять средства в большинство стран СНГ, а теперь они могут переводить средства на любую банковскую карту в Армению. Курс конвертации при переводе средств будет одним из самых выгодных на рынке», – заверил начальник управления «Переводы» департамента транзакционного розничного бизнеса банка Алексей Хранилов.
Комиссия за перевод от 50 руб. будет составлять 0,5%, диапазон суммы перевода – от 100 до 100 000 руб. за одну операцию. Перевод доступен клиентам в интернет-банке и обновленной версии приложения ВТБ.
21 ноября ВТБ запустил сервис мгновенных переводов по номеру карты в Казахстан. В обновление вошли новые услуги, позволяющие перевести рубли с последующей автоматической конвертацией в национальную валюту страны тенге. Комиссия за перевод от 50 руб. составила 0,5%, диапазон суммы перевода за одну операцию – от 100 до 200 000 руб.
По данным банка, за 9 месяцев 2024 г. клиенты кредитно-финансовой организации провели более 1,3 млн трансграничных переводов в дружественные страны: это в семь раз превышает показатели 2023 г. Общая сумма таких операций составила 33 млрд руб.