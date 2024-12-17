«Сбер» нашел способ установки своих приложений на iPhone
Скачать приложения «Сбербанк онлайн», «Сберинвестиции» и «Сберkids» для iPhone можно через приложение «Верни Сбер на iPhone». Об этом сообщили в банке.
«Верни Сбер на iPhone» – программа для компьютера с операционной системой Windows. Она помогает установить последние поддерживаемые версии «Сбербанк онлайн», «Сберинвестиции» и «Сберkids», которые уже загружали из App Store с помощью Apple ID. Если приложение было установлено в офисе банка, восстановить его с помощью программы не получится.
В банке подчеркнули, что скачивать файл с приложением нужно только с официального сайта.
Проблемы с приложением возникли после того, как в апреле 2022 г. в связи с введенными США санкциями приложение «Сбербанк онлайн» было удалено из App Store. Приложение также пропало из Google Play. Но пользователи устройств на Android могут скачивать приложение не из магазина приложений, а напрямую по ссылке с официального сайта Сбербанка. Пользователи iPhone, у которых не было старой версии приложения, могли пользоваться услугами мобильного банкинга только через браузер. С аналогичными проблемами столкнулись и другие российские банки – ПСБ, Альфа-банк, «Открытие», Совкомбанк и др.