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«Сбер» нашел способ установки своих приложений на iPhone

Ведомости

Скачать приложения «Сбербанк онлайн», «Сберинвестиции» и «Сберkids» для iPhone можно через приложение «Верни Сбер на iPhone». Об этом сообщили в банке.

«Верни Сбер на iPhone» – программа для компьютера с операционной системой Windows. Она помогает установить последние поддерживаемые версии «Сбербанк онлайн», «Сберинвестиции» и «Сберkids», которые уже загружали из App Store с помощью Apple ID. Если приложение было установлено в офисе банка, восстановить его с помощью программы не получится.

В банке подчеркнули, что скачивать файл с приложением нужно только с официального сайта.

Проблемы с приложением возникли после того, как в апреле 2022 г. в связи с введенными США санкциями приложение «Сбербанк онлайн» было удалено из App Store. Приложение также пропало из Google Play. Но пользователи устройств на Android могут скачивать приложение не из магазина приложений, а напрямую по ссылке с официального сайта Сбербанка. Пользователи iPhone, у которых не было старой версии приложения, могли пользоваться услугами мобильного банкинга только через браузер. С аналогичными проблемами столкнулись и другие российские банки – ПСБ, Альфа-банк, «Открытие», Совкомбанк и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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