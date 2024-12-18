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Суммарный кредитный портфель T-банка и Росбанка вырос на 11% в ноябре

Ведомости

Суммарный кредитный портфель T-банка и Росбанка по РСБУ на 30 ноября достиг 2,7 трлн, увеличившись на 11% в годовом выражении и снизившись на 1,2% к октябрю, говорится в операционных результатах группы «Т-технологии».

Средства клиентов на счетах в Т-банке выросли на 85% в годовом исчислении, достигнув 2,6 трлн руб. Суммарный объем клиентских средств, размещенных на счетах Т-банка и Росбанка, а также активов под управлением вырос на 25% год к году, составив 5 трлн руб. Сокращение общего объема привлеченных средств произошло вследствие оптимизации баланса Росбанка и его меньшей потребности в ликвидных средствах из-за перераспределения кредитных портфелей в рамках группы.

Общее количество клиентов экосистемы составило 46,9 млн, увеличившись на 19% в годовом выражении, а количество активных пользователей достигло 32 млн (+17% в годовом выражении). Совокупный объем покупок по картам за 11 месяцев вырос на 35% в годовом выражении, достигнув 8,1 трлн руб.

Совокупные кредиты физическим лицам по РСБУ на конец ноября составили 2,1 трлн руб. (+20% год к году), а бизнесу – 549 млрд руб. (-15%). Инвестиционный портфель клиентов Т-банка и Росбанка по РСБУ составляет 1,3 трлн руб.

Прибыль Т-банка по РСБУ с января по ноябрь достигла 58 млрд руб., увеличившись на 41% относительно аналогичного периода прошлого года (41 млрд руб.). Доходность Росбанка по РСБУ за 11 месяцев выросла на 83% в годовом выражении, достигнув 54 млрд руб. – в январе-ноябре 2023 г. показатель равнялся 29 млрд руб.

Базовый капитал Т-банка по РСБУ на конец ноября составил 201 млрд руб. (+22,2% год к году), а Росбанка – 166 млрд руб. (-3,3% в годовом выражении).

В начале ноября акционеры обеих финансовых организаций одобрили присоединение Росбанка к Т-банку в качестве филиала. Процедура должна быть окончательно завершена в I квартале 2025 г. после получения всех необходимых разрешений от правительства.

11 сентября «Ведомости» сообщали, что при объединении с Т-банком Росбанк сдаст свою лицензию. Балансы обеих организаций объединяются под лицензией Т-банка.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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