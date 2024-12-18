Суммарный кредитный портфель T-банка и Росбанка вырос на 11% в ноябре

Средства клиентов на счетах в Т-банке выросли на 85% в годовом исчислении, достигнув 2,6 трлн руб. Суммарный объем клиентских средств, размещенных на счетах Т-банка и Росбанка, а также активов под управлением вырос на 25% год к году, составив 5 трлн руб. Сокращение общего объема привлеченных средств произошло вследствие оптимизации баланса Росбанка и его меньшей потребности в ликвидных средствах из-за перераспределения кредитных портфелей в рамках группы.