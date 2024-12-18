Суммарный кредитный портфель T-банка и Росбанка вырос на 11% в ноябре
Суммарный кредитный портфель T-банка и Росбанка по РСБУ на 30 ноября достиг 2,7 трлн, увеличившись на 11% в годовом выражении и снизившись на 1,2% к октябрю, говорится в операционных результатах группы «Т-технологии».
Средства клиентов на счетах в Т-банке выросли на 85% в годовом исчислении, достигнув 2,6 трлн руб. Суммарный объем клиентских средств, размещенных на счетах Т-банка и Росбанка, а также активов под управлением вырос на 25% год к году, составив 5 трлн руб. Сокращение общего объема привлеченных средств произошло вследствие оптимизации баланса Росбанка и его меньшей потребности в ликвидных средствах из-за перераспределения кредитных портфелей в рамках группы.
Общее количество клиентов экосистемы составило 46,9 млн, увеличившись на 19% в годовом выражении, а количество активных пользователей достигло 32 млн (+17% в годовом выражении). Совокупный объем покупок по картам за 11 месяцев вырос на 35% в годовом выражении, достигнув 8,1 трлн руб.
Совокупные кредиты физическим лицам по РСБУ на конец ноября составили 2,1 трлн руб. (+20% год к году), а бизнесу – 549 млрд руб. (-15%). Инвестиционный портфель клиентов Т-банка и Росбанка по РСБУ составляет 1,3 трлн руб.
Прибыль Т-банка по РСБУ с января по ноябрь достигла 58 млрд руб., увеличившись на 41% относительно аналогичного периода прошлого года (41 млрд руб.). Доходность Росбанка по РСБУ за 11 месяцев выросла на 83% в годовом выражении, достигнув 54 млрд руб. – в январе-ноябре 2023 г. показатель равнялся 29 млрд руб.
Базовый капитал Т-банка по РСБУ на конец ноября составил 201 млрд руб. (+22,2% год к году), а Росбанка – 166 млрд руб. (-3,3% в годовом выражении).
В начале ноября акционеры обеих финансовых организаций одобрили присоединение Росбанка к Т-банку в качестве филиала. Процедура должна быть окончательно завершена в I квартале 2025 г. после получения всех необходимых разрешений от правительства.