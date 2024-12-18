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Аксаков сообщил о первых трансграничных сделках с ЦФА

Операция была проведена между Россией и Белоруссией
Ведомости

Первые трансграничные сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА) прошли между Россией и Белоруссией, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью «Известиям».

«Первые трансграничные сделки с ЦФА уже прошли в этом году. Операцию провели между Россией и Белоруссией, она прошла успешно. В целом будущее за этим рынком, я сторонник того, чтобы он активно развивался», – сказал он.

Аксаков прогнозирует «прорыв» на рынке ЦФА в следующем году, в том числе в сфере международных расчетов.

Согласно закону, к ЦФА в РФ относят цифровые права, в которые могут включаться денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, право участия в капитале непубличного акционерного общества, право требования передачи эмиссионных ценных бумаг. При этом цифровые активы не используются для оплаты товаров и услуг.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты в июле при этом усомнились в перспективах ЦФА как инструмента международных расчетов. По закону о ЦФА такие активы не являются средством платежа, а лишь средством накопления. Как пояснял управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин, поскольку ЦФА не равны деньгам законодательно, расчеты с их помощью сопряжены с транзакционными издержками, что может вызывать сложности у бизнеса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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