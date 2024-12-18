Аксаков сообщил о первых трансграничных сделках с ЦФА

Опрошенные «Ведомостями» эксперты в июле при этом усомнились в перспективах ЦФА как инструмента международных расчетов. По закону о ЦФА такие активы не являются средством платежа, а лишь средством накопления. Как пояснял управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин, поскольку ЦФА не равны деньгам законодательно, расчеты с их помощью сопряжены с транзакционными издержками, что может вызывать сложности у бизнеса.