Аксаков сообщил о первых трансграничных сделках с ЦФА

Аксаков сообщил о первых трансграничных сделках с ЦФАОперация была проведена между Россией и Белоруссией
Первые трансграничные сделки с цифровыми финансовыми активами (ЦФА) прошли между Россией и Белоруссией, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью «Известиям».
«Первые трансграничные сделки с ЦФА уже прошли в этом году. Операцию провели между Россией и Белоруссией, она прошла успешно. В целом будущее за этим рынком, я сторонник того, чтобы он активно развивался», – сказал он.
Аксаков прогнозирует «прорыв» на рынке ЦФА в следующем году, в том числе в сфере международных расчетов.
Согласно закону, к ЦФА в РФ относят цифровые права, в которые могут включаться денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, право участия в капитале непубличного акционерного общества, право требования передачи эмиссионных ценных бумаг. При этом цифровые активы не используются для оплаты товаров и услуг.
Опрошенные «Ведомостями» эксперты в июле при этом усомнились в перспективах ЦФА как инструмента международных расчетов. По закону о ЦФА такие активы не являются средством платежа, а лишь средством накопления. Как пояснял управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин, поскольку ЦФА не равны деньгам законодательно, расчеты с их помощью сопряжены с транзакционными издержками, что может вызывать сложности у бизнеса.