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UniCredit увеличил свою долю в Commerzbank до 28%

Ведомости

Итальянский банк UniCredit увеличил свою долю в германском Commerzbank до 28%. Об этом сообщается на сайте кредитно-финансовой организации.

«Общая доля UniCredit теперь составляет около 28%, из которых 9,5% – прямая доля и около 18,5% – деривативы», – говорится в сообщении.

Банк также подал необходимые документы для увеличения доли в Commerzbank до 29,9%. Сейчас кредитно-финансовая организация взаимодействует с властями для получения соответствующего разрешения.

23 сентября UniCredit увеличил свою долю в Commerzbank до 21% после того, как правительство Германии выступило против поглощения кредитора. Банк подключил дополнительные финансовые инструменты по привлечению 11,5%.

12 сентября гендиректор Uniсredit Андреа Орсель допустил полное поглощение Commerzbank AG после объявления о приобретении на тот момент 9% акций. Он отметил, что банк сохраняет гибкость касательно того, что будет дальше. По подсчетам Bloomberg, слияние может обеспечить Uniсredit общей суммой активов в 1,4 трлн евро. Таким образом, банк станет пятой крупнейшей кредитной организацией Евросоюза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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