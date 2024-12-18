UniCredit увеличил свою долю в Commerzbank до 28%

12 сентября гендиректор Uniсredit Андреа Орсель допустил полное поглощение Commerzbank AG после объявления о приобретении на тот момент 9% акций. Он отметил, что банк сохраняет гибкость касательно того, что будет дальше. По подсчетам Bloomberg, слияние может обеспечить Uniсredit общей суммой активов в 1,4 трлн евро. Таким образом, банк станет пятой крупнейшей кредитной организацией Евросоюза.