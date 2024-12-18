UniCredit увеличил свою долю в Commerzbank до 28%
Итальянский банк UniCredit увеличил свою долю в германском Commerzbank до 28%. Об этом сообщается на сайте кредитно-финансовой организации.
«Общая доля UniCredit теперь составляет около 28%, из которых 9,5% – прямая доля и около 18,5% – деривативы», – говорится в сообщении.
Банк также подал необходимые документы для увеличения доли в Commerzbank до 29,9%. Сейчас кредитно-финансовая организация взаимодействует с властями для получения соответствующего разрешения.
23 сентября UniCredit увеличил свою долю в Commerzbank до 21% после того, как правительство Германии выступило против поглощения кредитора. Банк подключил дополнительные финансовые инструменты по привлечению 11,5%.
12 сентября гендиректор Uniсredit Андреа Орсель допустил полное поглощение Commerzbank AG после объявления о приобретении на тот момент 9% акций. Он отметил, что банк сохраняет гибкость касательно того, что будет дальше. По подсчетам Bloomberg, слияние может обеспечить Uniсredit общей суммой активов в 1,4 трлн евро. Таким образом, банк станет пятой крупнейшей кредитной организацией Евросоюза.