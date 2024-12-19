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«Дом.РФ» сообщил об увеличении в 1,5 раза ипотечного портфеля

Ведомости

На декабрь ипотечный портфель банка «Дом.РФ» превысил 630 млрд руб., увеличившись в 1,5 раза по сравнению с декабрем в 2023 г., говорится в сообщении кредитора. По данным банка, с помощью ипотечных продуктов жилищные условия улучшили около 150 000 семей.

Больше всего кредитов выдано по программе «Семейная ипотека», сообщает кредитор, отмечая, что по первой ипотечной госпрограмме, действующей с 2018 г., она занимает 35% в ипотечном портфеле банка. На втором месте по количеству выданных кредитов находится «Льготная ипотека с господдержкой» с результатом в 28%. Она была запущена весной 2020 г.

Около 20% заняла ИТ-ипотека – программа появилась в мае 2022 г. в целях поддержи специалистов аналогичной отрасли. Далее следуют ипотека на вторичном рынке – 6%, рыночная ипотека на покупку новостроек – 5%. Чаще всего ипотеку в банке оформляли жители Москвы – на 346 млрд руб., Санкт-Петербурга – 90 млрд руб., Подмосковья – около 70 млрд руб., Краснодарского края – 55 млрд руб. и Свердловской области – около 40 млрд руб.

16 декабря Сбербанк возобновил сделки по семейной ипотеке. Минимальный размер первоначального взноса по программе составит от 20,1% по объектам застройщиков, которые находятся на проектном финансировании и подключены к опции «Комплексное предложение». Сохранить его на уровне от 20,1% можно также с помощью оплаты комиссии застройщиком. В других случаях размер первоначального взноса составит от 50,1%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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