«Дом.РФ» сообщил об увеличении в 1,5 раза ипотечного портфеля

Больше всего кредитов выдано по программе «Семейная ипотека», сообщает кредитор, отмечая, что по первой ипотечной госпрограмме, действующей с 2018 г., она занимает 35% в ипотечном портфеле банка. На втором месте по количеству выданных кредитов находится «Льготная ипотека с господдержкой» с результатом в 28%. Она была запущена весной 2020 г.