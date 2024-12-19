«Дом.РФ» сообщил об увеличении в 1,5 раза ипотечного портфеля
Больше всего кредитов выдано по программе «Семейная ипотека», сообщает кредитор, отмечая, что по первой ипотечной госпрограмме, действующей с 2018 г., она занимает 35% в ипотечном портфеле банка. На втором месте по количеству выданных кредитов находится «Льготная ипотека с господдержкой» с результатом в 28%. Она была запущена весной 2020 г.
Около 20% заняла ИТ-ипотека – программа появилась в мае 2022 г. в целях поддержи специалистов аналогичной отрасли. Далее следуют ипотека на вторичном рынке – 6%, рыночная ипотека на покупку новостроек – 5%. Чаще всего ипотеку в банке оформляли жители Москвы – на 346 млрд руб., Санкт-Петербурга – 90 млрд руб., Подмосковья – около 70 млрд руб., Краснодарского края – 55 млрд руб. и Свердловской области – около 40 млрд руб.
16 декабря Сбербанк возобновил сделки по семейной ипотеке. Минимальный размер первоначального взноса по программе составит от 20,1% по объектам застройщиков, которые находятся на проектном финансировании и подключены к опции «Комплексное предложение». Сохранить его на уровне от 20,1% можно также с помощью оплаты комиссии застройщиком. В других случаях размер первоначального взноса составит от 50,1%.