Совкомбанк может увеличить уставный капитал на 9% в рамках интеграции «ХКФ банка»

В июле «Ведомости» писали, что Совкомбанк при покупке «Хоум банка» задействует на 75 млн акций меньше. Ранее Совкомбанк объявил, что скорректировал условия сделки по приобретению «Хоум банка» и проведет собрание акционеров для утверждения новых параметров сделки. Когда именно, банк уточнит позже. Стороны снизили оценку «Хоум банка» на 13%, а стоимость одной акции Совкомбанка для сделки уменьшили на 10% до 15,69 руб. Для акционеров «Хоум банка» будет действовать локап по продаже полученных в ходе сделки акций Совкомбанка в течение шести месяцев с момента их получения.