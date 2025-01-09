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Совкомбанк может увеличить уставный капитал на 9% в рамках интеграции «ХКФ банка»

Ведомости

Совкомбанк может увеличить уставный капитал почти на 9%, до 2,25 млрд руб., следует из бюллетеня для голосования акционеров. Изменения будут рассмотрены в рамках присоединения «ХКФ банка» («Хоум кредит энд Финанс банк»).

В частности, увеличение капитала нужно для выкупа бумаг у несогласных со сделкой миноритариев. Как говорится в бюллетене, в случае принятия положительного решения акционеры, которые воздержались или проголосовали против, будут иметь право требовать выкупа принадлежащих им акций по цене 14,12 руб. Само собрание должно состояться 28 января.

Срок предъявления требований обозначен до 14 марта, в свободном обращении банка находится 10,1% акций. Совкомбанк объявил о планах купить «Хоум банк» в середине февраля 2024 г. Менеджмент планировал закрыть сделку до конца года. По расчетам Совкомбанка, в результате сделки количество активных розничных клиентов Совкомбанка вырастет на 50% – до 9 млн, а розничный и депозитный портфели – на 25 и 20% до 915 млрд и 945 млрд руб. соответственно.

В июле «Ведомости» писали, что Совкомбанк при покупке «Хоум банка» задействует на 75 млн акций меньше. Ранее Совкомбанк объявил, что скорректировал условия сделки по приобретению «Хоум банка» и проведет собрание акционеров для утверждения новых параметров сделки. Когда именно, банк уточнит позже. Стороны снизили оценку «Хоум банка» на 13%, а стоимость одной акции Совкомбанка для сделки уменьшили на 10% до 15,69 руб. Для акционеров «Хоум банка» будет действовать локап по продаже полученных в ходе сделки акций Совкомбанка в течение шести месяцев с момента их получения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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