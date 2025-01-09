WSJ: UBS готовится урегулировать налоговое дело Credit Suisse в США
Крупнейший швейцарский финансовый холдинг UBS Group близок к решению вопроса о выплате сотен миллионов долларов в связи с нарушением Credit Suisse десятилетнего соглашения с министерством юстиции США, касающегося уклонения от уплаты налогов, сообщает Wall Street Journal (WSJ). Ожидается, что соглашение может быть достигнуто уже на этой неделе.
После признания вины в 2014 г. Credit Suisse был обязан информировать правительство США о ходе закрытия счетов и назначении средств. Банк ранее выплатил в США штраф в размере $2,6 млрд, но невыполнение обязательств оставило его уязвимым для дополнительных санкций. UBS, который приобрел Credit Suisse в рамках экстренной спасательной операции в 2023 г., работает над устранением юридических проблем, унаследованных от своего бывшего конкурента. Банк имеет около $4 млрд в резервах на случай судебных разбирательств. Акции UBS остаются на уровне максимумов 2008 г. после публикации отчета.
По оценкам Bloomberg Intelligence, сумма возможной выплаты UBS может составить около $200 млн. В своем отчете за III квартал банк указал на наличие резерва для покрытия расходов, связанных с расследованиями его трансграничных услуг по управлению активами, включая соблюдение соглашения Credit Suisse о признании вины. UBS также достиг соглашения с Мозамбиком по делу о коррупции, связанному с финансированием рыболовного флота, и согласился выплатить $1,44 млрд для урегулирования собственного дела в США, связанного с ипотечными ценными бумагами.
4 июля 2024 г. стало известно, что Швейцарская служба по надзору за финансовыми рынками FINMA вводит контроль за деятельностью банка UBS после его поглощения Credit Suisse. Такие меры были приняты на фоне опасения регулятора, что сделка может привести к повышению ставок по кредитам. В заявлении говорилось, что регуляторы FINMA встретились с коллегами из антимонопольного ведомства ComCo и Швейцарским национальным банком для обсуждения последствий поглощения.