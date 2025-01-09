WSJ: UBS готовится урегулировать налоговое дело Credit Suisse в США

После признания вины в 2014 г. Credit Suisse был обязан информировать правительство США о ходе закрытия счетов и назначении средств. Банк ранее выплатил в США штраф в размере $2,6 млрд, но невыполнение обязательств оставило его уязвимым для дополнительных санкций. UBS, который приобрел Credit Suisse в рамках экстренной спасательной операции в 2023 г., работает над устранением юридических проблем, унаследованных от своего бывшего конкурента. Банк имеет около $4 млрд в резервах на случай судебных разбирательств. Акции UBS остаются на уровне максимумов 2008 г. после публикации отчета.