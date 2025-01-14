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ВТБ ожидает сохранения достаточно высокой ставки ЦБ в первой половине 2025 года

Ведомости

Глава ВТБ Андрей Костин допустил сохранение достаточно высокой ставки Центробанка в первой половине 2025 г. Об этом банкир сообщил журналистам.

«Мы прогнозируем, что в первой половине этого года ставка будет достаточно высокая. А повышаться? Не знаю. Понижаться, наверное, особо тоже нет», – отметил Костин (цитата по ТАСС).

По итогам заседания 20 декабря 2024 г. Банк России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 21%. 27 декабря глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что регулятор может решить снизить ключевую ставку в феврале 2025 г. из-за роста потребительской активности в декабре.

Заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков в декабре отмечал, что после того как Центробанк сохранил ключевую ставку в 21%, ставки по вкладам и накопительным счетам достигли максимальных значений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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