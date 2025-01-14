ВТБ ожидает сохранения достаточно высокой ставки ЦБ в первой половине 2025 года

По итогам заседания 20 декабря 2024 г. Банк России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 21%. 27 декабря глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что регулятор может решить снизить ключевую ставку в феврале 2025 г. из-за роста потребительской активности в декабре.