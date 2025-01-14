ВТБ ожидает сохранения достаточно высокой ставки ЦБ в первой половине 2025 года
Глава ВТБ Андрей Костин допустил сохранение достаточно высокой ставки Центробанка в первой половине 2025 г. Об этом банкир сообщил журналистам.
«Мы прогнозируем, что в первой половине этого года ставка будет достаточно высокая. А повышаться? Не знаю. Понижаться, наверное, особо тоже нет», – отметил Костин (цитата по ТАСС).
По итогам заседания 20 декабря 2024 г. Банк России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 21%. 27 декабря глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что регулятор может решить снизить ключевую ставку в феврале 2025 г. из-за роста потребительской активности в декабре.