ЦБ снизил курс доллара до 98 рублей на 23 января
Банк России понизил официальный курс доллара на 23 января на 1 руб. 65 коп. до 98,2804 руб. Курс евро составит 103,2419 руб. (-4 коп.), следует из данных на сайте регулятора.
Курс юаня составит 13,5443 руб., что на 19 коп. меньше сегодняшнего показателя.
На 22 января курс доллара составляет 99,9282 руб., курс евро – 103,2856 руб., курс юаня – 13,7370 руб.
22 января курс доллара на рынке Forex опустился ниже 97 руб. впервые с 11 ноября 2024 г. Стоимость американской валюты опускалась до 96,98 руб. (падение на 2,57%) по состоянию на 13:00 мск, после чего курс вернулся к уровню 98,59 руб. к 13:30 мск.
«Ведомости» со ссылкой на экспертов писали, что доллар слабеет на фоне протекционистской торговой политики президента США Дональда Трампа. Последние несколько месяцев индекс DXY (доллара США, показатель стоимости доллара США в сравнении с евро, иеной, фунтом, канадским долларом, кроной и франком – чем сильнее доллар относительно корзины основных валют, тем выше будет индекс) рос (то есть доллар слабел) – с 30 сентября 2024 г. по 17 января 2025 г. он увеличился на 9%. Восходящий тренд поддерживали ожидания жестких действий США после прихода Трампа к власти.