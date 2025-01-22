ЦБ снизил курс доллара до 98 рублей на 23 января

«Ведомости» со ссылкой на экспертов писали, что доллар слабеет на фоне протекционистской торговой политики президента США Дональда Трампа. Последние несколько месяцев индекс DXY (доллара США, показатель стоимости доллара США в сравнении с евро, иеной, фунтом, канадским долларом, кроной и франком – чем сильнее доллар относительно корзины основных валют, тем выше будет индекс) рос (то есть доллар слабел) – с 30 сентября 2024 г. по 17 января 2025 г. он увеличился на 9%. Восходящий тренд поддерживали ожидания жестких действий США после прихода Трампа к власти.