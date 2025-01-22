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ЦБ снизил курс доллара до 98 рублей на 23 января

Ведомости

Банк России понизил официальный курс доллара на 23 января на 1 руб. 65 коп. до 98,2804 руб. Курс евро составит 103,2419 руб. (-4 коп.), следует из данных на сайте регулятора.

Курс юаня составит 13,5443 руб., что на 19 коп. меньше сегодняшнего показателя.

На 22 января курс доллара составляет 99,9282 руб., курс евро – 103,2856 руб., курс юаня – 13,7370 руб.

22 января курс доллара на рынке Forex опустился ниже 97 руб. впервые с 11 ноября 2024 г. Стоимость американской валюты опускалась до 96,98 руб. (падение на 2,57%) по состоянию на 13:00 мск, после чего курс вернулся к уровню 98,59 руб. к 13:30 мск.

«Ведомости» со ссылкой на экспертов писали, что доллар слабеет на фоне протекционистской торговой политики президента США Дональда Трампа. Последние несколько месяцев индекс DXY (доллара США, показатель стоимости доллара США в сравнении с евро, иеной, фунтом, канадским долларом, кроной и франком – чем сильнее доллар относительно корзины основных валют, тем выше будет индекс) рос (то есть доллар слабел) – с 30 сентября 2024 г. по 17 января 2025 г. он увеличился на 9%. Восходящий тренд поддерживали ожидания жестких действий США после прихода Трампа к власти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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