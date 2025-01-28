РБК: ЦБ и Минфин протестировали цифровой рубль в бюджетном процессе
В конце 2024 г. Банк России совместно с Минфином и Казначейством провели первые тесты операций с цифровым рублем в рамках бюджетного процесса в конце 2024 г., сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу регулятора. Эти тесты были частью планов, анонсированных главой Минфина Антоном Силуановым более года назад.
В ходе тестирования не были раскрыты конкретные детали операций, но подчеркнуто, что работа в этом направлении продолжается. Минфин подтвердил, что использование цифрового рубля в бюджетной сфере прорабатывается, но пока не предусмотрено проведение государственных выплат населению этой валютой. Силуанов ранее заявлял, что цифровой рубль будет полезен для обеспечения целевого использования бюджетных средств. Обсуждаются различные сценарии применения цифрового рубля на региональном уровне, но конкретные регионы пока не определены. В пресс-службе Минфина РБК подтвердили, что вопрос использования цифрового рубля в бюджетном процессе прорабатывается, и особо подчеркнули, что «проведение каких-либо государственных выплат населению цифровыми рублями» пока не предусмотрено.
Глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что пилотирование технологии может пройти в Чувашии, где планируется выбрать проекты для финансирования через цифровой рубль, уточняет издание. Участники проекта должны будут открыть цифровые счета. Пилотное тестирование цифрового рубля стартовало в августе 2023 г. и включает 15 банков, включая Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк. По итогам тестов регулятор заявил, что все системно значимые кредитные организации смогут проводить операции с цифровым рублем с 1 июля 2025 г.
4 декабря 2024 г. президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», заявил, что применение цифрового рубля в расчетах в рамках федерального бюджета начнется в 2025 г.
Цифровой рубль – это цифровая форма российской национальной валюты, которая будет выпускаться в дополнение к существующим формам денег. В итоге у рубля официально будут три равнозначные формы: наличная (банкноты и монеты в кошельках), безналичная (деньги на счетах в банках) и цифровая. Выпускать цифровые рубли будет непосредственно ЦБ на специальной платформе. При этом Банк России лично отвечает за открытие, приостановку и закрытие цифровых счетов, а также самостоятельно проводит операции с цифровым рублем на платформе, контролирует соблюдение ее правил. Платформа цифрового рубля ЦБ будет работать круглосуточно без выходных и праздничных дней в режиме реального времени. У цифрового рубля не будет своего отдельного курса, так как он эквивалентен наличным и безналичным: 1 рубль = 1 безналичный рубль = 1 цифровой рубль.