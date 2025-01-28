РБК: ЦБ и Минфин протестировали цифровой рубль в бюджетном процессе

Цифровой рубль – это цифровая форма российской национальной валюты, которая будет выпускаться в дополнение к существующим формам денег. В итоге у рубля официально будут три равнозначные формы: наличная (банкноты и монеты в кошельках), безналичная (деньги на счетах в банках) и цифровая. Выпускать цифровые рубли будет непосредственно ЦБ на специальной платформе. При этом Банк России лично отвечает за открытие, приостановку и закрытие цифровых счетов, а также самостоятельно проводит операции с цифровым рублем на платформе, контролирует соблюдение ее правил. Платформа цифрового рубля ЦБ будет работать круглосуточно без выходных и праздничных дней в режиме реального времени. У цифрового рубля не будет своего отдельного курса, так как он эквивалентен наличным и безналичным: 1 рубль = 1 безналичный рубль = 1 цифровой рубль.