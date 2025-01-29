ВТБ прокомментировал ограничение выдачи карт казахстанской «дочкой»
Решение казахстанского ВТБ остановить выдачу пластиковых карт нерезидентам связано с новыми требованиями законодательства республики, сообщили «Ведомостям» в банке.
Речь идет о требовании законодательства в части сроков действия карт для нерезидентов – теперь их максимальный срок составляет 12 месяцев. Как сообщает ВТБ, сейчас казахстанский банк проводит необходимую техническую донастройку своих систем, которая позволит выполнить это требование.
В банке также сообщили, что опция снова будет доступна нерезидентам Казахстана уже в феврале.
29 января дочерний банк ВТБ и еще несколько банков в Казахстане приостановили выдачу карт нерезидентам республики, сообщал «Интерфакс-Казахстан». В банках объяснили, что приостановка связана с техническими неполадками, а также что ограничения – временная мера.