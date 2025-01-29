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ВТБ прокомментировал ограничение выдачи карт казахстанской «дочкой»

Ведомости

Решение казахстанского ВТБ остановить выдачу пластиковых карт нерезидентам связано с новыми требованиями законодательства республики, сообщили «Ведомостям» в банке.

Речь идет о требовании законодательства в части сроков действия карт для нерезидентов – теперь их максимальный срок составляет 12 месяцев. Как сообщает ВТБ, сейчас казахстанский банк проводит необходимую техническую донастройку своих систем, которая позволит выполнить это требование.

В банке также сообщили, что опция снова будет доступна нерезидентам Казахстана уже в феврале.

29 января дочерний банк ВТБ и еще несколько банков в Казахстане приостановили выдачу карт нерезидентам республики, сообщал «Интерфакс-Казахстан». В банках объяснили, что приостановка связана с техническими неполадками, а также что ограничения – временная мера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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