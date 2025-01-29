ВТБ прокомментировал ограничение выдачи карт казахстанской «дочкой»

Речь идет о требовании законодательства в части сроков действия карт для нерезидентов – теперь их максимальный срок составляет 12 месяцев. Как сообщает ВТБ, сейчас казахстанский банк проводит необходимую техническую донастройку своих систем, которая позволит выполнить это требование.