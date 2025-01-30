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Стоимость золота превысила $2830 и обновила исторический максимум

Ведомости

Стоимость тройской унции золота обновила исторический рекорд. Стоимость апрельского контракта на 20:37 мск составила $2839, свидетельствуют данные американской биржи Comex. В последний раз цены на золото превышали $2800 в октябре 2024 г.

Как пишет Reuters, инвесторы обеспокоены рисками введения торговых пошлин президентом США Дональдом Трампом. Рынок также готовится к публикации важного отчета по инфляции, который позволит оценить перспективы дальнейшей политики Федеральной резервной системы США (ФРС, американский регулятор). 31 января выйдут данные по индексу расходов на личное потребление (PCE). По информации The Wall Street Journal (WSJ) цены на золото в последние дни были волатильным на фоне потрясений в технологическом секторе фондовых бирж США из-за успеха китайского чат-бота DeepSeek.

30 октября прошлого года стоимость тройской унции впервые в истории превысила $2800. Аналитики связывали удорожание драгметалла с политической неопределенностью из-за выборов в США и продолжающимися конфликтами в мире. В частности – на Ближнем Востоке и Украине. Еще в августе 2024 г. J.P. Morgan в собственном исследовании подчеркивал, что золото традиционно дорожает в условиях экономической и геополитической нестабильности за счет репутации безопасного актива. Низкая взаимосвязь золота с другими инвестиционными инструментами делает его «эффективным страховочным активом», отмечали аналитики финансовой структуры.

В июльском отчете Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) сообщалось, что спрос на золото в мире по итогам II квартала 2024 г. сократился на 6% в годовом исчислении и составил 929 т. При этом золото продолжали активно покупать мировые центробанки. Среди лидеров – Национальный банк Польши (19 т), Резервный банк Индии (19 т), Центробанк Турции (15 т). Как прогнозировал старший аналитик трейдера Oanda Кельвин Вонг в комментарии Reuters, золото во многом зависит от результатов выборов в США, в перспективе цены на него могут стабилизирваться на отметке в $2826.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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