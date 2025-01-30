Стоимость золота превысила $2830 и обновила исторический максимум
Стоимость тройской унции золота обновила исторический рекорд. Стоимость апрельского контракта на 20:37 мск составила $2839, свидетельствуют данные американской биржи Comex. В последний раз цены на золото превышали $2800 в октябре 2024 г.
Как пишет Reuters, инвесторы обеспокоены рисками введения торговых пошлин президентом США Дональдом Трампом. Рынок также готовится к публикации важного отчета по инфляции, который позволит оценить перспективы дальнейшей политики Федеральной резервной системы США (ФРС, американский регулятор). 31 января выйдут данные по индексу расходов на личное потребление (PCE). По информации The Wall Street Journal (WSJ) цены на золото в последние дни были волатильным на фоне потрясений в технологическом секторе фондовых бирж США из-за успеха китайского чат-бота DeepSeek.
30 октября прошлого года стоимость тройской унции впервые в истории превысила $2800. Аналитики связывали удорожание драгметалла с политической неопределенностью из-за выборов в США и продолжающимися конфликтами в мире. В частности – на Ближнем Востоке и Украине. Еще в августе 2024 г. J.P. Morgan в собственном исследовании подчеркивал, что золото традиционно дорожает в условиях экономической и геополитической нестабильности за счет репутации безопасного актива. Низкая взаимосвязь золота с другими инвестиционными инструментами делает его «эффективным страховочным активом», отмечали аналитики финансовой структуры.
В июльском отчете Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) сообщалось, что спрос на золото в мире по итогам II квартала 2024 г. сократился на 6% в годовом исчислении и составил 929 т. При этом золото продолжали активно покупать мировые центробанки. Среди лидеров – Национальный банк Польши (19 т), Резервный банк Индии (19 т), Центробанк Турции (15 т). Как прогнозировал старший аналитик трейдера Oanda Кельвин Вонг в комментарии Reuters, золото во многом зависит от результатов выборов в США, в перспективе цены на него могут стабилизирваться на отметке в $2826.