Стоимость золота превысила $2830 и обновила исторический максимум

В июльском отчете Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC) сообщалось, что спрос на золото в мире по итогам II квартала 2024 г. сократился на 6% в годовом исчислении и составил 929 т. При этом золото продолжали активно покупать мировые центробанки. Среди лидеров – Национальный банк Польши (19 т), Резервный банк Индии (19 т), Центробанк Турции (15 т). Как прогнозировал старший аналитик трейдера Oanda Кельвин Вонг в комментарии Reuters, золото во многом зависит от результатов выборов в США, в перспективе цены на него могут стабилизирваться на отметке в $2826.