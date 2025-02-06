ФАС: Т-Банку грозит штраф из-за нарушения рекламного законодательства

В январе ФАС также сообщила, что оштрафовала Альфа-банк за ненадлежащую рекламу совместной акции с сервисом доставки «Яндекс.Еда», которая распространялась на федеральных телеканалах. В видеоролике сообщалось о начислении кешбэка 50% при оплате заказа в сервисе любой картой банка. При этом информация о том, что максимальный кешбэк составляет 500 руб., транслировалась на протяжении короткого времени мелким шрифтом. Ведомство посчитало, что потребители получали неполные сведения об условиях акции.