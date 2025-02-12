ЦБ: максимальная ставка по вкладам в первой декаде февраля опустилась до 21,44%
Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в десяти крупнейших банках России, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде февраля 2025 г. снизилась до 21,44% годовых. Об этом сообщается в материалах Банка России.
По данным регулятора, в третьей декаде января ставка составляла 21,47%, во второй – 21,52%. Мониторинг проводится на основе данных следующих банков: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, «Почта Банк», «Московский кредитный банк», Т-банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.
При расчете учитываются максимальные ставки по вкладам, доступным для всех клиентов. В анализ не включаются депозиты с капитализацией процентов, вклады с дополнительными условиями (например, покупка инвестиционных паев, открытие инвестиционного счета или оформление полисов страхования), а также депозиты, где ставка меняется в зависимости от срока размещения.
Ранее крупные российские банки начали снижать ставки по вкладам. Согласно данным на 8 февраля, максимальные процентные ставки в ВТБ установили в размере 22,6% вместо 23% годовых, Сбербанке – 22,25% вместо 23% годовых (максимальная ставка для вкладов сроком на три месяца и больше 10 месяцев – 20,25%, на девять месяцев – 21,25%). Альфа-банк снизил ставки по вкладам сроком до одного года в среднем на 0,5-1 п. п. Максимальная ставка в Совкомбанке составляет 25% годовых (на сроки 24 и 36 месяцев). Для новых клиентов банка ПСБ ставка составляет до 30% годовых.
«Ведомости» со ссылкой на прогноз зампреда правления ВТБ Георгия Горшкова писали в январе, что выплаты клиентам банков процентов по вкладам и накопительным счетам в 2025 г. составят до 9 трлн руб. По оценкам ВТБ, за 2024 г. от капитализации процентов граждане получили 7 трлн руб. В 2024 г. клиенты ВТБ заработали 800 млрд руб. на процентах по депозитам, это в три раза больше, чем в 2023 г.