ЦБ: максимальная ставка по вкладам в первой декаде февраля опустилась до 21,44%

«Ведомости» со ссылкой на прогноз зампреда правления ВТБ Георгия Горшкова писали в январе, что выплаты клиентам банков процентов по вкладам и накопительным счетам в 2025 г. составят до 9 трлн руб. По оценкам ВТБ, за 2024 г. от капитализации процентов граждане получили 7 трлн руб. В 2024 г. клиенты ВТБ заработали 800 млрд руб. на процентах по депозитам, это в три раза больше, чем в 2023 г.