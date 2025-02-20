Банк России: каждый месяц дропперами становятся около 80 000 человек

13 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о введении периода охлаждения при выдаче потребительских кредитов. Получить от 50 000 до 200 000 руб. можно будет только через 4 часа после заключения договора, а если сумма превышает этот порог, то средства перечислят не ранее чем через 48 часов. Цель принятого закона – уберечь граждан от оформления кредита под влиянием мошенников, которые затем убеждают полученные в долг средства перечислить на их счета. Документ также вводит ряд ответственностей и для дропперов. По словам председателя думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, норма «охладит многие горячие головы, и в результате ситуация на рынке станет более благоприятной».