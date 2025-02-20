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Банк России: каждый месяц дропперами становятся около 80 000 человек

Ведомости

Каждый месяц примерно 80 000 человек становятся дропперами, то есть подставными лицами, которые предоставляют свои счета для вывода украденных мошенниками денег. Об этом на уральском форуме «Кибербезопасность в финансах» сообщила зампредседателя Банка России Ольга Полякова.

«Мы видим, что дропперами становятся порядка 80 000 российских и иностранных граждан. Их в буквальном смысле слова привозят автобусами к отделениям банков, выстраиваются две очереди: одна на получение банковской карты, вторая – на закрытие счета и на вывод заблокированных банками средств», – рассказала Полякова.

Она отметила, что ЦБ обеспокоен масштабами данной проблемы.

13 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о введении периода охлаждения при выдаче потребительских кредитов. Получить от 50 000 до 200 000 руб. можно будет только через 4 часа после заключения договора, а если сумма превышает этот порог, то средства перечислят не ранее чем через 48 часов. Цель принятого закона – уберечь граждан от оформления кредита под влиянием мошенников, которые затем убеждают полученные в долг средства перечислить на их счета. Документ также вводит ряд ответственностей и для дропперов. По словам председателя думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, норма «охладит многие горячие головы, и в результате ситуация на рынке станет более благоприятной».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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