Банк России: каждый месяц дропперами становятся около 80 000 человек
Каждый месяц примерно 80 000 человек становятся дропперами, то есть подставными лицами, которые предоставляют свои счета для вывода украденных мошенниками денег. Об этом на уральском форуме «Кибербезопасность в финансах» сообщила зампредседателя Банка России Ольга Полякова.
«Мы видим, что дропперами становятся порядка 80 000 российских и иностранных граждан. Их в буквальном смысле слова привозят автобусами к отделениям банков, выстраиваются две очереди: одна на получение банковской карты, вторая – на закрытие счета и на вывод заблокированных банками средств», – рассказала Полякова.
Она отметила, что ЦБ обеспокоен масштабами данной проблемы.
13 февраля президент России Владимир Путин подписал закон о введении периода охлаждения при выдаче потребительских кредитов. Получить от 50 000 до 200 000 руб. можно будет только через 4 часа после заключения договора, а если сумма превышает этот порог, то средства перечислят не ранее чем через 48 часов. Цель принятого закона – уберечь граждан от оформления кредита под влиянием мошенников, которые затем убеждают полученные в долг средства перечислить на их счета. Документ также вводит ряд ответственностей и для дропперов. По словам председателя думского комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, норма «охладит многие горячие головы, и в результате ситуация на рынке станет более благоприятной».