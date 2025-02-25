Курс доллара на Forex впервые с августа 2024 года опустился ниже 87 рублей

Фьючерс на доллар (Si) с исполнением в марте на Московской бирже снизился на 1,09% до 87 950 руб., что соответствует курсу на уровне 87,95 руб. 19 февраля курс на Forex впервые с 5 сентября 2024 г. опустился ниже 89 руб. А 11 февраля курс доллара на рынке Forex впервые с ноября 2024 г. опустился ниже 96 руб.