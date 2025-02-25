Курс доллара на Forex впервые с августа 2024 года опустился ниже 87 рублей
Курс доллара к рублю (USD/RUB) на международном валютном рынке Forex впервые с 9 августа 2024 г. опустился ниже 87 руб. На 11:48 мск стоимость валюты составила 86,7 руб., свидетельствуют данные финансовой группы «Финам».
Фьючерс на доллар (Si) с исполнением в марте на Московской бирже снизился на 1,09% до 87 950 руб., что соответствует курсу на уровне 87,95 руб. 19 февраля курс на Forex впервые с 5 сентября 2024 г. опустился ниже 89 руб. А 11 февраля курс доллара на рынке Forex впервые с ноября 2024 г. опустился ниже 96 руб.
Как отмечал РБК со ссылкой на слова аналитика «БКС мир инвестиций» Дмитрия Бабина, предложение иностранной валюты на рынке оставалось достаточным для удовлетворения спроса. Кроме того, временное снижение импорта могло быть связано с задержками платежей из-за китайского Нового года. Тогда он сообщил, что по завершении праздников покупки валюты могут вновь активизироваться.
Аналитики «ВИМ инвестиций» отмечали, что краткосрочная поддержка рубля объясняется спекулятивными факторами – разницей процентных ставок. В то время как ставки фондирования в юанях на межбанковском рынке отрицательные, рублевая ликвидность приносит доход свыше 20%. По их мнению, это временный эффект, а фундаментальные факторы, включая санкции, работают против рубля.