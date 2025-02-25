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Курс доллара на Forex впервые с августа 2024 года опустился ниже 87 рублей

Ведомости

Курс доллара к рублю (USD/RUB) на международном валютном рынке Forex впервые с 9 августа 2024 г. опустился ниже 87 руб. На 11:48 мск стоимость валюты составила 86,7 руб., свидетельствуют данные финансовой группы «Финам».

Фьючерс на доллар (Si) с исполнением в марте на Московской бирже снизился на 1,09% до 87 950 руб., что соответствует курсу на уровне 87,95 руб. 19 февраля курс на Forex впервые с 5 сентября 2024 г. опустился ниже 89 руб. А 11 февраля курс доллара на рынке Forex впервые с ноября 2024 г. опустился ниже 96 руб.

Как отмечал РБК со ссылкой на слова аналитика «БКС мир инвестиций» Дмитрия Бабина, предложение иностранной валюты на рынке оставалось достаточным для удовлетворения спроса. Кроме того, временное снижение импорта могло быть связано с задержками платежей из-за китайского Нового года. Тогда он сообщил, что по завершении праздников покупки валюты могут вновь активизироваться.

Аналитики «ВИМ инвестиций» отмечали, что краткосрочная поддержка рубля объясняется спекулятивными факторами – разницей процентных ставок. В то время как ставки фондирования в юанях на межбанковском рынке отрицательные, рублевая ликвидность приносит доход свыше 20%. По их мнению, это временный эффект, а фундаментальные факторы, включая санкции, работают против рубля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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