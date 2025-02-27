ЦБ заявил о недобросовестном информировании банками об условиях вкладов
Центробанк видит тенденцию к распространению у банков недобросовестного информирования граждан об условиях вкладов. Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе традиционной встречи банкиров с регулятором, организованной Ассоциацией банков России.
«У нас ужесточилась конкуренция за вкладчиков, и мы видим, как акцентируют внимание банки на максимальных ставках, хотя максимальные ставки могут действовать короткий период», – пояснила Набиуллина.
ЦБ направил адресные письма в ряд банков, которые были в этом замечены, рекомендации, как нужно информировать потребителя о параметрах вкладов, и т. д. Ряд участников скорректировали свои бизнес-процессы, сказала Набиуллина, но с остальными работа будет продолжена.
Регулятор ожидает, что банки смогут сформировать единую позицию о раскрытии информации про вклады в рамках профильных ассоциаций, «чтобы здесь была равная конкуренция и не было недобросовестного информирования», сказала Набиуллина. Если этого не будет сделано, у Банка России всегда есть иные рычаги, напомнила глава ЦБ.
В начале февраля «Ведомости» писали со ссылкой на представителя регулятора, что Банк России в 2024 г. получил более 2000 жалоб граждан на банки относительно вкладов, из них более четверти (554 шт.) касалось несогласия с начисленными процентами, а остальные – ненадлежащего информирования по условиям. Заметный рост количества обращений начался со второй половины года. Для сравнения: в 2023 г. ЦБ получил в два раза меньше обращений из-за несогласия с начисленными процентами по вкладу – 262 шт., жалобы на ненадлежащее информирование в 2023 г. регулятор не считал.