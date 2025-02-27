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ЦБ заявил о недобросовестном информировании банками об условиях вкладов

Ведомости

Центробанк видит тенденцию к распространению у банков недобросовестного информирования граждан об условиях вкладов. Об этом сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе традиционной встречи банкиров с регулятором, организованной Ассоциацией банков России.

«У нас ужесточилась конкуренция за вкладчиков, и мы видим, как акцентируют внимание банки на максимальных ставках, хотя максимальные ставки могут действовать короткий период», – пояснила Набиуллина.

ЦБ направил адресные письма в ряд банков, которые были в этом замечены, рекомендации, как нужно информировать потребителя о параметрах вкладов, и т. д. Ряд участников скорректировали свои бизнес-процессы, сказала Набиуллина, но с остальными работа будет продолжена.

Регулятор ожидает, что банки смогут сформировать единую позицию о раскрытии информации про вклады в рамках профильных ассоциаций, «чтобы здесь была равная конкуренция и не было недобросовестного информирования», сказала Набиуллина. Если этого не будет сделано, у Банка России всегда есть иные рычаги, напомнила глава ЦБ.

В начале февраля «Ведомости» писали со ссылкой на представителя регулятора, что Банк России в 2024 г. получил более 2000 жалоб граждан на банки относительно вкладов, из них более четверти (554 шт.) касалось несогласия с начисленными процентами, а остальные – ненадлежащего информирования по условиям. Заметный рост количества обращений начался со второй половины года. Для сравнения: в 2023 г. ЦБ получил в два раза меньше обращений из-за несогласия с начисленными процентами по вкладу – 262 шт., жалобы на ненадлежащее информирование в 2023 г. регулятор не считал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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