ЦБ заявил о недобросовестном информировании банками об условиях вкладов

В начале февраля «Ведомости» писали со ссылкой на представителя регулятора, что Банк России в 2024 г. получил более 2000 жалоб граждан на банки относительно вкладов, из них более четверти (554 шт.) касалось несогласия с начисленными процентами, а остальные – ненадлежащего информирования по условиям. Заметный рост количества обращений начался со второй половины года. Для сравнения: в 2023 г. ЦБ получил в два раза меньше обращений из-за несогласия с начисленными процентами по вкладу – 262 шт., жалобы на ненадлежащее информирование в 2023 г. регулятор не считал.