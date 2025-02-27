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Греф: уход Apple с рынка РФ позволил «Сберу» ввести оплату улыбкой

Ведомости

Глава Сбербанка Герман Греф поблагодарил американскую компанию Apple за решение уйти с российского рынка. Это дало банку возможность запустить оплату улыбкой при помощи биометрии. Об этом он заявил в ходе общения с аналитиками и журналистами.

«Нам больше не нужны никакие железные предметы для того, чтобы совершать транзакции, проходить в метро и так далее», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Карта или телефон для проведения таких транзакций не нужны, человеку достаточно посмотреть в камеру терминала оплаты. По информации банка, количество ежемесячных транзакций через сервис «Оплата улыбкой» за год увеличилось в 14 раз – до 6 млн. «Сбер» уже установил более 1 млн биотерминалов.

По словам председателя правления банка, «Сбер» планирует увеличить число терминалов, которые принимают оплату улыбкой.

27 февраля Греф заявил, что в 2025 г. «Сбер» выплатит акционерам дивиденды в полном объеме. Их размер составит 50% от прибыли банка. Правда, председатель правления банка пояснил, что не может гарантировать, что в следующие три года они смогут выплачивать запланированные дивиденды, поскольку «мир волатилен».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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