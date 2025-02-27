Греф: уход Apple с рынка РФ позволил «Сберу» ввести оплату улыбкой

27 февраля Греф заявил, что в 2025 г. «Сбер» выплатит акционерам дивиденды в полном объеме. Их размер составит 50% от прибыли банка. Правда, председатель правления банка пояснил, что не может гарантировать, что в следующие три года они смогут выплачивать запланированные дивиденды, поскольку «мир волатилен».