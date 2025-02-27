Греф: уход Apple с рынка РФ позволил «Сберу» ввести оплату улыбкой
Глава Сбербанка Герман Греф поблагодарил американскую компанию Apple за решение уйти с российского рынка. Это дало банку возможность запустить оплату улыбкой при помощи биометрии. Об этом он заявил в ходе общения с аналитиками и журналистами.
«Нам больше не нужны никакие железные предметы для того, чтобы совершать транзакции, проходить в метро и так далее», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Карта или телефон для проведения таких транзакций не нужны, человеку достаточно посмотреть в камеру терминала оплаты. По информации банка, количество ежемесячных транзакций через сервис «Оплата улыбкой» за год увеличилось в 14 раз – до 6 млн. «Сбер» уже установил более 1 млн биотерминалов.
По словам председателя правления банка, «Сбер» планирует увеличить число терминалов, которые принимают оплату улыбкой.
27 февраля Греф заявил, что в 2025 г. «Сбер» выплатит акционерам дивиденды в полном объеме. Их размер составит 50% от прибыли банка. Правда, председатель правления банка пояснил, что не может гарантировать, что в следующие три года они смогут выплачивать запланированные дивиденды, поскольку «мир волатилен».