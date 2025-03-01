ЦБ «жестко настроен» на возвращение инфляции к цели в 4%

По итогам 2024 г. инфляция в России составила 9,52%, следовали из данных Росстата. В 2024 г. цены росли быстрее, чем в 2023 и 2021 гг. – тогда показатель достиг отметок в 7,42% и 8,39% соответственно. В кризисном 2022 г. инфляция составила 11,94%. Итоговые данные за прошлый год оказались выше официальных ожиданий: октябрьский прогноз Центробанка предусматривал рост цен в диапазоне от 8 до 8,5%, а более ранний, июльский прогноз предусматривал показатель в пределах 6–6,5%, отмечали «Ведомости».