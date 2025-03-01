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ЦБ «жестко настроен» на возвращение инфляции к цели в 4%

Ведомости

Банк России «жестко настроен» на возвращение инфляции к цели в 4%, заявил советник председателя регулятора Кирилл Тремасов на конференции Cbonds & Smart-Lab.

«Все, что касается денежно-кредитной политики в России, ничего не менялось. Мы по-прежнему жестко настроены на возвращение инфляции к цели, на обеспечение ценовой стабильности», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Тремасов сообщил, что в регуляторе не испытывают иллюзий по поводу возвращения инфляции к цели в 2025 г., поскольку прогноз ЦБ на текущий год – 7-8%. При этом инфляция может вернуться к цели в 4% в 2026 г.

По итогам 2024 г. инфляция в России составила 9,52%, следовали из данных Росстата. В 2024 г. цены росли быстрее, чем в 2023 и 2021 гг. – тогда показатель достиг отметок в 7,42% и 8,39% соответственно. В кризисном 2022 г. инфляция составила 11,94%. Итоговые данные за прошлый год оказались выше официальных ожиданий: октябрьский прогноз Центробанка предусматривал рост цен в диапазоне от 8 до 8,5%, а более ранний, июльский прогноз предусматривал показатель в пределах 6–6,5%, отмечали «Ведомости».

5 февраля в Банке России сообщили, что ожидания россиян относительно роста потребительских цен на ближайший год достигли отметки в 14% годовых. К концу декабря 2024 г. этот показатель составлял 13,9%. Кроме того, оценка наблюдаемой населением инфляции в январе также увеличилась – до 16,4%. Эксперты подчеркивают, что у респондентов с накопленными средствами прогнозы почти не изменились, тогда как у граждан без сбережений ожидания заметно ухудшились.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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