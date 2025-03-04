Россияне не могут оформить налоговый вычет через приложение ФНС

Налоговый вычет для физлиц позволяет уменьшить налоговую базу по НДФЛ, создав тем самым переплату по налогу. В общем виде российское законодательство не разрешает физлицам вычитать из налогооблагаемой базы расходы, как это предусмотрено в других правопорядках. В то же время граждане вправе воспользоваться налоговыми вычетами с учетом тех параметров, которые предусмотрены НК РФ (то есть право на учет расходов не безгранично).