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Россияне не могут оформить налоговый вычет через приложение ФНС

В налоговой службе связывают сбои с повышенной нагрузкой на сервис
Ведомости

Россияне сталкиваются с проблемами при получении налогового вычета через приложение Федеральной налоговой службы (ФНС). Ведомство связывает это с высокой активностью пользователей. Об этом пишет «РИА Новости».

«ФНС фиксирует высокую активность пользователей сервиса "Личный кабинет налогоплательщика – физического лица" в связи с проведением декларационной кампании. Из-за повышенной нагрузки некоторые пользователи могут сталкиваться со сложностями в работе сервиса», – сообщили в ФНС.

В службе отметили, что вход в сервис может проходить медленнее обычного, часть пользователей видит сообщение, что сервис временно недоступен.

27 февраля в ФНС сообщили, что фиксируют высокую нагрузку на личный кабинет налогоплательщика-физлица в связи с проведением ежегодной декларационной кампании. В службе отмечали, что в личном кабинете в среднем авторизуются около 5200 пользователей в минуту – это в три раза превышает среднюю активность.

Подать декларацию для получения налогового вычета можно в любое время в течение года, а представить декларацию о доходах, полученных в прошлом году, – до 30 апреля 2025 г.

Налоговый вычет для физлиц позволяет уменьшить налоговую базу по НДФЛ, создав тем самым переплату по налогу. В общем виде российское законодательство не разрешает физлицам вычитать из налогооблагаемой базы расходы, как это предусмотрено в других правопорядках. В то же время граждане вправе воспользоваться налоговыми вычетами с учетом тех параметров, которые предусмотрены НК РФ (то есть право на учет расходов не безгранично).

Как отмечала адвокат юридической компании Taxology Олеся Лепехина, налоговыми вычетами могут воспользоваться только налоговые резиденты РФ, вычет не предоставляется, если в налоговом периоде не был получен облагаемый НДФЛ доход, вычет понесенных расходов по общему правилу связан с полученным доходом – то есть расходами, учитываемыми при продаже автомобиля, нельзя уменьшить доход от продажи другого транспорта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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