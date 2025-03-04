Россияне не могут оформить налоговый вычет через приложение ФНС

Россияне не могут оформить налоговый вычет через приложение ФНСВ налоговой службе связывают сбои с повышенной нагрузкой на сервис
Россияне сталкиваются с проблемами при получении налогового вычета через приложение Федеральной налоговой службы (ФНС). Ведомство связывает это с высокой активностью пользователей. Об этом пишет «РИА Новости».
«ФНС фиксирует высокую активность пользователей сервиса "Личный кабинет налогоплательщика – физического лица" в связи с проведением декларационной кампании. Из-за повышенной нагрузки некоторые пользователи могут сталкиваться со сложностями в работе сервиса», – сообщили в ФНС.
В службе отметили, что вход в сервис может проходить медленнее обычного, часть пользователей видит сообщение, что сервис временно недоступен.
27 февраля в ФНС сообщили, что фиксируют высокую нагрузку на личный кабинет налогоплательщика-физлица в связи с проведением ежегодной декларационной кампании. В службе отмечали, что в личном кабинете в среднем авторизуются около 5200 пользователей в минуту – это в три раза превышает среднюю активность.
Подать декларацию для получения налогового вычета можно в любое время в течение года, а представить декларацию о доходах, полученных в прошлом году, – до 30 апреля 2025 г.
Налоговый вычет для физлиц позволяет уменьшить налоговую базу по НДФЛ, создав тем самым переплату по налогу. В общем виде российское законодательство не разрешает физлицам вычитать из налогооблагаемой базы расходы, как это предусмотрено в других правопорядках. В то же время граждане вправе воспользоваться налоговыми вычетами с учетом тех параметров, которые предусмотрены НК РФ (то есть право на учет расходов не безгранично).
Как отмечала адвокат юридической компании Taxology Олеся Лепехина, налоговыми вычетами могут воспользоваться только налоговые резиденты РФ, вычет не предоставляется, если в налоговом периоде не был получен облагаемый НДФЛ доход, вычет понесенных расходов по общему правилу связан с полученным доходом – то есть расходами, учитываемыми при продаже автомобиля, нельзя уменьшить доход от продажи другого транспорта.