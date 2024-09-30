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Власти ввели налоговый вычет для венчурных инвесторов

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень оснований для применения инвестналога. Согласно изменениям,  льгота будет доступна венчурным фондам. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

В частности, речь идет о включении в реестр так называемых инвестиционных товариществ. Венчурные инвестиции направлены на небольшие бизнесы, стартапы. Чтобы право на вычет действовало, инвестиционное товарищество должно быть зарегистрировано в специальном региональном реестре, а за стартапом должен быть закреплен статус малого технологического предприятия.

19 сентября стало известно, что Минэк подготовил обновленный проект предоставления льгот по федеральным инвествычетам. Так, льготы смогут применять компании из отдельных отраслей, занимающиеся, в частности, добычей полезных ископаемых, обрабатывающим производством, обеспечением электроэнергией, газом и кондиционированием воздуха, научными исследованиями и разработками, а также гостиницы и предприятия общественного питания. Размер вычета составит 6% от суммы расходов предприятия на приобретение, создание или модернизацию основных средств и нематериальных активов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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