Власти ввели налоговый вычет для венчурных инвесторов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень оснований для применения инвестналога. Согласно изменениям, льгота будет доступна венчурным фондам. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.
В частности, речь идет о включении в реестр так называемых инвестиционных товариществ. Венчурные инвестиции направлены на небольшие бизнесы, стартапы. Чтобы право на вычет действовало, инвестиционное товарищество должно быть зарегистрировано в специальном региональном реестре, а за стартапом должен быть закреплен статус малого технологического предприятия.
19 сентября стало известно, что Минэк подготовил обновленный проект предоставления льгот по федеральным инвествычетам. Так, льготы смогут применять компании из отдельных отраслей, занимающиеся, в частности, добычей полезных ископаемых, обрабатывающим производством, обеспечением электроэнергией, газом и кондиционированием воздуха, научными исследованиями и разработками, а также гостиницы и предприятия общественного питания. Размер вычета составит 6% от суммы расходов предприятия на приобретение, создание или модернизацию основных средств и нематериальных активов.