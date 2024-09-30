Власти ввели налоговый вычет для венчурных инвесторов

19 сентября стало известно, что Минэк подготовил обновленный проект предоставления льгот по федеральным инвествычетам. Так, льготы смогут применять компании из отдельных отраслей, занимающиеся, в частности, добычей полезных ископаемых, обрабатывающим производством, обеспечением электроэнергией, газом и кондиционированием воздуха, научными исследованиями и разработками, а также гостиницы и предприятия общественного питания. Размер вычета составит 6% от суммы расходов предприятия на приобретение, создание или модернизацию основных средств и нематериальных активов.