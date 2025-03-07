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Сбербанк снизил минимальную ставку по потребительским кредитам до 25,9%

Ведомости

Сбербанк снизил минимальную ставку по потребительским кредитам на 1 п.п. – до 25,9%, сообщили в банке, передает ТАСС.

В сообщении отмечается, что снижение ставок стало реализуемым из-за уменьшения стоимости облигаций федерального займа. Процентные ставки теперь будут варьироваться в пределах от 25,9% до 44,5%.

Клиентам банка, оформившим пакет услуг «Сберпремьер» по-прежнему будет доступна возможность снизить процентную ставку по кредиту за счет ежемесячного начисления кешбэка в размере 1,5% от суммы. Аналогичным образом, пользователи подписки «Сберпрайм+» могут получить кешбэк 1% от ставки по кредиту. Кешбэк начисляется бонусами «Спасибо».

Сбербанк с 4 марта снизил ставки по ипотечным кредитам на 1 – 1,5 п.п. в зависимости от размера первоначального взноса. В банке объяснили такое решение уменьшением стоимости облигаций федерального займа и общей стоимостью фондирования на рынке по итогам января – февраля. Уточнялось, что при размере первоначального взноса выше 50% снижение составит 1,5 п.п. Таким образом минимальная ставка на первичную недвижимость достигнет 28,2%, на вторичную – 27,6%. Если же первоначальный взнос находится в диапазоне от 20 до 50%, то снижение cтавки составит 1 п.п. В этом случае минимальная ставка на первичную недвижимость будет равна 28,7%, на вторичную – 28,1%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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