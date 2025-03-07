Сбербанк снизил минимальную ставку по потребительским кредитам до 25,9%

Сбербанк с 4 марта снизил ставки по ипотечным кредитам на 1 – 1,5 п.п. в зависимости от размера первоначального взноса. В банке объяснили такое решение уменьшением стоимости облигаций федерального займа и общей стоимостью фондирования на рынке по итогам января – февраля. Уточнялось, что при размере первоначального взноса выше 50% снижение составит 1,5 п.п. Таким образом минимальная ставка на первичную недвижимость достигнет 28,2%, на вторичную – 27,6%. Если же первоначальный взнос находится в диапазоне от 20 до 50%, то снижение cтавки составит 1 п.п. В этом случае минимальная ставка на первичную недвижимость будет равна 28,7%, на вторичную – 28,1%.