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Евро достиг рекордного за 16 лет роста на фоне перевооружения ФРГ

Ведомости

Курс евро к доллару 7 марта на пике достиг $1,0889, укрепившись на 0,8%. По данным международного рынка Forex, последний раз такие значения фиксировались 6 ноября 2024 г. За неделю европейская валюта прибавила 4,8%, что стало самым значительным недельным ростом с марта 2009 г.

Рост курса связан с планами Германии увеличить расходы на оборону и создать инфраструктурный фонд объемом 500 млрд евро, сообщает Bloomberg. По мнению аналитиков, отказ Германии от многолетней политики фискальной сдержанности меняет правила игры для валютного рынка.

Bank of America пересмотрел прогноз по евро, ожидая укрепление валюты на 6% к концу года – до $1,15. Эксперты отмечают, что столь масштабный фискальный пакет может изменить тренды на рынке. Дополнительные государственные расходы снизят необходимость в смягчении монетарной политики Европейского центробанка, что также поддержит курс евро. Хедж-фонды пересматривают стратегии, ожидая возможного роста пары EUR/USD до $1,20. В Bank of America фиксируют повышенный спрос на колл-опционы евро, что может сигнализировать о начале долгосрочного тренда на ослабление доллара.

Рост евро также поддерживает политическая ситуация в Германии. По данным опроса Infratest dimap, более 65% немцев поддерживают увеличение оборонных расходов, а около 60% считают оправданным рост госдолга для этих целей. 4 марта правящие партии ФРГ договорились ослабить «долговой тормоз», ограничивающий госрасходы, и подготовили поправки к Конституции для увеличения долгового финансирования. Голосование в бундестаге по этому вопросу запланировано на середину марта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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