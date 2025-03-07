Евро достиг рекордного за 16 лет роста на фоне перевооружения ФРГ

Bank of America пересмотрел прогноз по евро, ожидая укрепление валюты на 6% к концу года – до $1,15. Эксперты отмечают, что столь масштабный фискальный пакет может изменить тренды на рынке. Дополнительные государственные расходы снизят необходимость в смягчении монетарной политики Европейского центробанка, что также поддержит курс евро. Хедж-фонды пересматривают стратегии, ожидая возможного роста пары EUR/USD до $1,20. В Bank of America фиксируют повышенный спрос на колл-опционы евро, что может сигнализировать о начале долгосрочного тренда на ослабление доллара.