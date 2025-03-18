Банковские приложения дополнят функционалом для пострадавших от мошенников

Кроме того, с 1 октября все банки должны будут принимать обращения от граждан, которые через банкомат перевели наличные на счета мошенников с помощью токенизированных (цифровых) карт, независимо от того, является ли пострадавший клиентом этого банка. Хищение через токенизированные карты – один из самых распространенных способ обмана на данный момент, подчеркнули в ЦБ.