Банковские приложения дополнят функционалом для пострадавших от мошенников
С 1 октября крупные банки будут обязаны добавить в мобильные приложения функцию для оперативного заявления о мошенническом переводе. Пострадавшие смогут получить от банка электронную справку об операции для обращения в полицию, говорится в сообщении Центрального банка России.
Новые требования, предусмотренные положением Банка России, призваны упростить процедуру подачи заявления в правоохранительные органы.
Клиенты банков через мобильное приложения смогут ответить на вопрос кредитной организации, совершали ли они операцию под влиянием мошенников. Такой порядок взаимодействия возможен в случаях, когда пострадавшие напрямую обращаются в полицию и сотрудники правоохранительных органов запрашивают данные в Банке России.
Кроме того, с 1 октября все банки должны будут принимать обращения от граждан, которые через банкомат перевели наличные на счета мошенников с помощью токенизированных (цифровых) карт, независимо от того, является ли пострадавший клиентом этого банка. Хищение через токенизированные карты – один из самых распространенных способ обмана на данный момент, подчеркнули в ЦБ.
С 29 марта все банки будут обязаны уведомлять родителей или законных представителей несовершеннолетних клиентов в возрасте от 14 до 18 лет о выдаче им карты и обо всех операциях по счету ребенка. Такое информирование прописывается в договоре с банком.
В феврале председатель Банка России Эльвира Набиуллина назвала рост кредитного мошенничества новым вызовом для российских правоохранительных органов.