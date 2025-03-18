Газета
Телеграм
/ Финансы

Банковские приложения дополнят функционалом для пострадавших от мошенников

Ведомости

С 1 октября крупные банки будут обязаны добавить в мобильные приложения функцию для оперативного заявления о мошенническом переводе. Пострадавшие смогут получить от банка электронную справку об операции для обращения в полицию, говорится в сообщении Центрального банка России.

Новые требования, предусмотренные положением Банка России, призваны упростить процедуру подачи заявления в правоохранительные органы.

Клиенты банков через мобильное приложения смогут ответить на вопрос кредитной организации, совершали ли они операцию под влиянием мошенников. Такой порядок взаимодействия возможен в случаях, когда пострадавшие напрямую обращаются в полицию и сотрудники правоохранительных органов запрашивают данные в Банке России.

Кроме того, с 1 октября все банки должны будут принимать обращения от граждан, которые через банкомат перевели наличные на счета мошенников с помощью токенизированных (цифровых) карт, независимо от того, является ли пострадавший клиентом этого банка. Хищение через токенизированные карты – один из самых распространенных способ обмана на данный момент, подчеркнули в ЦБ.

С 29 марта все банки будут обязаны уведомлять родителей или законных представителей несовершеннолетних клиентов в возрасте от 14 до 18 лет о выдаче им карты и обо всех операциях по счету ребенка. Такое информирование прописывается в договоре с банком.

В феврале председатель Банка России Эльвира Набиуллина назвала рост кредитного мошенничества новым вызовом для российских правоохранительных органов.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных