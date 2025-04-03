ЦБ незначительно понизил курс доллара на 4 апреля
Банк России на 4 апреля понизил курс доллара на 0,17 руб. до 84,38 руб., следует из данных на сайте Центробанка (ЦБ).
Тем временем курс евро повысился на 1,96 руб. до 93,16 руб. Юань же упал на 0,4 руб. до 11,48 руб.
В конце марта рубль демонстрировал укрепление. Так, 29 марта доллар подешевел на 4,5%, достигнув 83,68 руб.
По данным аналитиков, опрошенных «Ведомостями» 31 марта, на динамику курса повлияли несколько факторов. В I квартале сократился спрос на валюту на фоне сезонного снижения импорта, усугубленного жесткой денежно-кредитной политикой. Кроме того, экспортеры увеличили объемы продажи валютной выручки: в феврале, по данным ЦБ, крупнейшие компании реализовали валюты на 25% больше, чем в январе, – на сумму $12,4 млрд. В марте также усилился интерес к рублевым активам на фоне ожиданий снижения геополитических рисков.