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ЦБ незначительно понизил курс доллара на 4 апреля

Ведомости

Банк России на 4 апреля понизил курс доллара на 0,17 руб. до 84,38 руб., следует из данных на сайте Центробанка (ЦБ).

Тем временем курс евро повысился на 1,96 руб. до 93,16 руб. Юань же упал на 0,4 руб. до 11,48 руб.

В конце марта рубль демонстрировал укрепление. Так, 29 марта доллар подешевел на 4,5%, достигнув 83,68 руб.

По данным аналитиков, опрошенных «Ведомостями» 31 марта, на динамику курса повлияли несколько факторов. В I квартале сократился спрос на валюту на фоне сезонного снижения импорта, усугубленного жесткой денежно-кредитной политикой. Кроме того, экспортеры увеличили объемы продажи валютной выручки: в феврале, по данным ЦБ, крупнейшие компании реализовали валюты на 25% больше, чем в январе, – на сумму $12,4 млрд. В марте также усилился интерес к рублевым активам на фоне ожиданий снижения геополитических рисков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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