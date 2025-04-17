ВТБ: россияне хотят ставить самозапреты не только на кредиты

89% опрошенных считают самозапрет актуальным для контроля за онлайн-кредитами. При этом, 66% опрошенных также установили бы ограничения на переводы крупных сумм, 55% – на снятие наличных по QR-коду в банкоматах. Функцию индивидуального запрета на досрочный вывод денег со вклада поставили бы 54% россиян.