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/ Финансы

Курс юаня опустился ниже 11 рублей впервые с лета

Ведомости

Курс китайского юаня на Московской бирже опустился ниже 11 руб. впервые с 19 июня 2024 г. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В 10:05 мск курс юаня (CNY/RUB) снизился на 0,66% (-0,08 руб.) и составил 10,989 руб. за единицу валюты. Между тем, Центробанк России установил официальный курс юаня на 18 апреля на уровне 11,19 руб. Курс доллара был зафиксирован на отметке 82,02 руб., а евро – на уровне 93,25 руб.

На укрепление рубля влияет недостаточный спрос на иностранную валюту, а также приближающийся налоговый период. Экспортеры, готовясь к выплатам, могли заранее начать продавать валютную выручку, что также поддержало российскую валюту.

17 апреля аналитики, опрошенные «Ведомостями», заявили о возможном укреплении доллара до 100 руб. По их мнению, текущие двухлетние минимумы курса доллара не будут длиться долго. Ситуация в мировой экономике и внутренние факторы могут привести к возвращению национальной валюты к трехзначным значениям.

Эксперты различных финансовых организаций, включая «Эксперт РА», «БКС мир инвестиций» и «Финам», прогнозируют достижение отметки 100 руб. за доллар к концу 2025 г. «Ренессанс капитал» и «Гарда капитал» ожидают ослабления рубля во втором полугодии, начиная с осени. Freedom Finance Global допускает такой сценарий в случае реализации рисков для мировой экономики и снижения спроса на российскую нефть. АКРА и «Астра управление активами» предполагают, что рубль может достичь этой отметки уже к лету 2025 г. при негативном развитии событий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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