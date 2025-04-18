Курс юаня опустился ниже 11 рублей впервые с лета
Курс китайского юаня на Московской бирже опустился ниже 11 руб. впервые с 19 июня 2024 г. Об этом свидетельствуют данные торгов.
В 10:05 мск курс юаня (CNY/RUB) снизился на 0,66% (-0,08 руб.) и составил 10,989 руб. за единицу валюты. Между тем, Центробанк России установил официальный курс юаня на 18 апреля на уровне 11,19 руб. Курс доллара был зафиксирован на отметке 82,02 руб., а евро – на уровне 93,25 руб.
На укрепление рубля влияет недостаточный спрос на иностранную валюту, а также приближающийся налоговый период. Экспортеры, готовясь к выплатам, могли заранее начать продавать валютную выручку, что также поддержало российскую валюту.
17 апреля аналитики, опрошенные «Ведомостями», заявили о возможном укреплении доллара до 100 руб. По их мнению, текущие двухлетние минимумы курса доллара не будут длиться долго. Ситуация в мировой экономике и внутренние факторы могут привести к возвращению национальной валюты к трехзначным значениям.
Эксперты различных финансовых организаций, включая «Эксперт РА», «БКС мир инвестиций» и «Финам», прогнозируют достижение отметки 100 руб. за доллар к концу 2025 г. «Ренессанс капитал» и «Гарда капитал» ожидают ослабления рубля во втором полугодии, начиная с осени. Freedom Finance Global допускает такой сценарий в случае реализации рисков для мировой экономики и снижения спроса на российскую нефть. АКРА и «Астра управление активами» предполагают, что рубль может достичь этой отметки уже к лету 2025 г. при негативном развитии событий.