Стоимость фьючерса на золото впервые поднялась выше $3400 за унцию

Предыдущий исторический максимум был зафиксирован 16 апреля, когда цена превысила отметку в $3325,7 за тройскую унцию. 11 апреля стоимость фьючерса на золото достигла $3250 за тройскую унцию. 2 апреля цена превысила $3200. На тот момент настроения инвесторов были обусловлены ожиданиями решения президента США Дональда Трампа о повышении импортных тарифов на импорт из большинства стран мира. Торговая напряженность усилила интерес к драгметаллу на фоне экономической неопределенности.