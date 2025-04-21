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Российские пенсионеры в Южной Осетии смогут получить карты ПСБ

Ведомости

ПСБ выдаст пенсионерам с российским гражданством дебетовые карты для получения выплат от Социального фонда России (СФР) в Южной Осетии, сообщается на сайте банка.

«На территории Республики Южная Осетия проживает порядка 2000 наших сограждан, для которых ПСБ в самое ближайшее время наладит процесс бесперебойного и своевременного обеспечения пенсионных выплат», – заявил заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев.

Как отмечают в ПСБ, оформление карты и ее использование будет происходить «без необходимости выезжать за пределы республики». Гражданам понадобится паспорт или загранпаспорт, а также иные документы, подтверждающие право на получение пенсии. Карта не будет отличаться от тех, которые выпускаются в России.

Ранее ПСБ организовал выдачу дебетовых карт в Абхазии. Пенсионеры с российским гражданством, проживающие в республике, могут получать выплаты от СФР, а также снимать деньги в банкоматах ПСБ и банках-партнеров без комиссии.

Президент Владимир Путин выделил каждому селу Южной Осетии по 1 млн руб. из резервного фонда по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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