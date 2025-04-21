Российские пенсионеры в Южной Осетии смогут получить карты ПСБ

Как отмечают в ПСБ, оформление карты и ее использование будет происходить «без необходимости выезжать за пределы республики». Гражданам понадобится паспорт или загранпаспорт, а также иные документы, подтверждающие право на получение пенсии. Карта не будет отличаться от тех, которые выпускаются в России.