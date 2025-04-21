Российские пенсионеры в Южной Осетии смогут получить карты ПСБ
ПСБ выдаст пенсионерам с российским гражданством дебетовые карты для получения выплат от Социального фонда России (СФР) в Южной Осетии, сообщается на сайте банка.
«На территории Республики Южная Осетия проживает порядка 2000 наших сограждан, для которых ПСБ в самое ближайшее время наладит процесс бесперебойного и своевременного обеспечения пенсионных выплат», – заявил заместитель председателя ПСБ Михаил Дорофеев.
Как отмечают в ПСБ, оформление карты и ее использование будет происходить «без необходимости выезжать за пределы республики». Гражданам понадобится паспорт или загранпаспорт, а также иные документы, подтверждающие право на получение пенсии. Карта не будет отличаться от тех, которые выпускаются в России.
Ранее ПСБ организовал выдачу дебетовых карт в Абхазии. Пенсионеры с российским гражданством, проживающие в республике, могут получать выплаты от СФР, а также снимать деньги в банкоматах ПСБ и банках-партнеров без комиссии.
Президент Владимир Путин выделил каждому селу Южной Осетии по 1 млн руб. из резервного фонда по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.