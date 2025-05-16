ЦБ повысил курсы доллара и евро на 19 мая
Банк России повысил официальные курсы доллара и евро на 19 мая. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
Курс доллара поднялся на 0,46 руб. до 80,77 руб., а евро – на 0,61 руб. до 90,71 руб. Юань также возрос – на 0,04 руб., достигнув 11,16 руб.
Регулятор устанавливает официальный курс валют на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Стоимость формируется после введения санкций в отношении Московской биржи в июне 2024 г.
Официальный курс доллара ЦБ на 15 мая опустился до минимумов за два года. Тогда он был установлен на отметке 80,22 руб. С начала года курс доллара упал на 21%, а за май снизился на 1,64%. Основной причиной восходящей динамики экономисты называют слабый импорт и геополитическую повестку.