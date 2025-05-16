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ЦБ повысил курсы доллара и евро на 19 мая

Ведомости

Банк России повысил официальные курсы доллара и евро на 19 мая. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Курс доллара поднялся на 0,46 руб. до 80,77 руб., а евро – на 0,61 руб. до 90,71 руб. Юань также возрос – на 0,04 руб., достигнув 11,16 руб.

Регулятор устанавливает официальный курс валют на основе данных по сделкам с валютой на внебиржевом межбанковском рынке. Стоимость формируется после введения санкций в отношении Московской биржи в июне 2024 г.

Официальный курс доллара ЦБ на 15 мая опустился до минимумов за два года. Тогда он был установлен на отметке 80,22 руб. С начала года курс доллара упал на 21%, а за май снизился на 1,64%. Основной причиной восходящей динамики экономисты называют слабый импорт и геополитическую повестку. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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