Прибыль банков России составила 261 млрд рублей в апреле
Российские банки заработали 261 млрд руб. в прошлом месяце. Это следует из материала «О развитии банковского сектора РФ» Банка России.
Чистая прибыль кредитных организаций в апреле на 7% выше показателей в марте – тогда банки заработали 244 млрд руб. Рентабельность капитала банков выросла с 16 до 16,9%. Как уточняет регулятор, рост обеспечили дивиденды (рост на 40 млрд руб., преимущественно от дочерних лизинговых и страховых организаций) и разовые доходы.
Операционные расходы выросли в совокупности на 15 млрд руб. (на 4%). Банки нарастили отчисления в резервы на 45 млрд руб., главным образом по юрлицам, говорится в материале. Балансовый капитал сектора увеличился на 140 млрд руб. до 18,6 трлн руб. С начала года прирост составил 1,1 трлн руб., а прибыль выросла на 1 трлн руб.
В марте доходность банков на капитал увеличилась с 14,3 до 16%. Тогда российские кредитные организации увеличили отчисления в резервы на 48 млрд руб. (на 33%). Основной причиной стали потери по прочим активам, включая неурегулированные споры, которые признали отдельные банки.
Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в феврале заявляла, что чистая прибыль банков РФ по итогам 2025 г. может составить 3-3,5 трлн руб. По прогнозу регулятора, кредит экономике вырастет в 2025 г. в диапазоне от 6 до 11%.