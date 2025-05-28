Газета
Телеграм
Главная / Финансы /

Прибыль банков России составила 261 млрд рублей в апреле

Ведомости

Российские банки заработали 261 млрд руб. в прошлом месяце. Это следует из материала «О развитии банковского сектора РФ» Банка России.

Чистая прибыль кредитных организаций в апреле на 7% выше показателей в марте – тогда банки заработали 244 млрд руб. Рентабельность капитала банков выросла с 16 до 16,9%. Как уточняет регулятор, рост обеспечили дивиденды (рост на 40 млрд руб., преимущественно от дочерних лизинговых и страховых организаций) и разовые доходы.

Операционные расходы выросли в совокупности на 15 млрд руб. (на 4%). Банки нарастили отчисления в резервы на 45 млрд руб., главным образом по юрлицам, говорится в материале. Балансовый капитал сектора увеличился на 140 млрд руб. до 18,6 трлн руб. С начала года прирост составил 1,1 трлн руб., а прибыль выросла на 1 трлн руб.

В марте доходность банков на капитал увеличилась с 14,3 до 16%. Тогда российские кредитные организации увеличили отчисления в резервы на 48 млрд руб. (на 33%). Основной причиной стали потери по прочим активам, включая неурегулированные споры, которые признали отдельные банки.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в феврале заявляла, что чистая прибыль банков РФ по итогам 2025 г. может составить 3-3,5 трлн руб. По прогнозу регулятора, кредит экономике вырастет в 2025 г. в диапазоне от 6 до 11%.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных