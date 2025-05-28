Прибыль банков России составила 261 млрд рублей в апреле

Операционные расходы выросли в совокупности на 15 млрд руб. (на 4%). Банки нарастили отчисления в резервы на 45 млрд руб., главным образом по юрлицам, говорится в материале. Балансовый капитал сектора увеличился на 140 млрд руб. до 18,6 трлн руб. С начала года прирост составил 1,1 трлн руб., а прибыль выросла на 1 трлн руб.