Курс доллара на Forex опустился ниже 79 рублей
Курс доллара на международном валютном рынке Forex опустился ниже 79 руб. впервые за неделю. Это следует из данных портала Investing.com.
По состоянию на 11:00 мск курс доллара торговался на уровне 78,81 руб./$.
28 мая Центробанк понизил официальный курс доллара до 79,6 руб., что на 0,01 руб. ниже прошлого показателя. Кроме того, курс евро упал на 0,56 руб. до 90,3 руб. Курс юаня понизился на 0,51 руб. и составил 11 руб.
С начала 2025 г. курс доллара к рублю ослаб почти на 22%. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», указали, что текущий рост рубля может продолжиться, пока сохраняются надежды на прогресс в переговорах Москвы и Киева или пока власти не начнут сдерживать укрепление валюты. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что курс может достичь 76–77 руб./$.