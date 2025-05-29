Курс доллара на Forex опустился ниже 79 рублей

С начала 2025 г. курс доллара к рублю ослаб почти на 22%. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», указали, что текущий рост рубля может продолжиться, пока сохраняются надежды на прогресс в переговорах Москвы и Киева или пока власти не начнут сдерживать укрепление валюты. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев заявил, что курс может достичь 76–77 руб./$.