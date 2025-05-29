Внебиржевой курс доллара опустился ниже 78 рублей впервые с мая 2023 года
Курс доллара на внебиржевых торгах опустился ниже 78 руб. впервые с мая 2023 г., следует из данных портала Investing.com.
Минимальная отметка стоимости на торгах составила 77,46 руб/$.
Центральный банк установил курс доллара на 29 мая в размере 79,6 руб., что на 0,01 руб. ниже прошлого показателя. Евро по официальному курсу стал равен 90,34 руб. Курс юаня понизился на 0,51 руб. и составил 11 руб.
«Ведомости» писали, что курс доллара на международном валютном рынке Forex опустился ниже 79 руб. впервые за неделю.
С начала 2025 г. курс доллара ослаб почти на 22%. Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что текущий рост рубля может продолжиться, пока сохраняются надежды на прогресс в переговорах России и США или пока власти не начнут сдерживать укрепление валюты. По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, курс может достичь 76–77 руб./$, но дальнейшее укрепление ударит по экспортерам и бюджету.