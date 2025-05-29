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Внебиржевой курс доллара опустился ниже 78 рублей впервые с мая 2023 года

Ведомости

Курс доллара на внебиржевых торгах опустился ниже 78 руб. впервые с мая 2023 г., следует из данных портала Investing.com.

Минимальная отметка стоимости на торгах составила 77,46 руб/$.

Центральный банк установил курс доллара на 29 мая в размере 79,6 руб., что на 0,01 руб. ниже прошлого показателя. Евро по официальному курсу стал равен 90,34 руб. Курс юаня понизился на 0,51 руб. и составил 11 руб.

«Ведомости» писали, что курс доллара на международном валютном рынке Forex опустился ниже 79 руб. впервые за неделю.

С начала 2025 г. курс доллара ослаб почти на 22%. Опрошенные «Ведомостями» эксперты считают, что текущий рост рубля может продолжиться, пока сохраняются надежды на прогресс в переговорах России и США или пока власти не начнут сдерживать укрепление валюты. По мнению главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, курс может достичь 76–77 руб./$, но дальнейшее укрепление ударит по экспортерам и бюджету.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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